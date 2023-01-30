 

Morning Star сообщила о невозможности для украинских беженцев вылечить зубы в Шотландии

30.01.2023, 4:35, Новости дня
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Украинские беженцы не могут зарегистрироваться в стоматологических клиниках в Шотландии, сообщил глава консульства Украины в Эдинбурге Андрей Куслий.

Как сообщил Куслий, украинцам для лечения зубов «приходится ехать, например, в Польшу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Morning Star.

Morning Star пишет, что украинцы также встречают трудности при попытках получить доступ к социальному и съемному жилью. Частные владельцы жилья требуют кредитную историю и поручителей для согласия на аренду. При этом украинцев, которые живут в пунктах временного размещения, не признают бездомными.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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