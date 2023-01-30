Шольц заявил о недопустимости конфликта России и НАТО

Германия будет делать всё, для того чтобы не допустить конфликта НАТО и России, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление Олафа Шольца. Канцлер ФРГ отметил, что несмотря на поставки вооружений, Германия не является стороной конфликта на Украине: он также призвал к осторожности, комментируя возможность дальнейших поставок оружия Киеву.



AP

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что несмотря на поставки вооружений Германия не является стороной конфликта на Украине, пишет Das Erste. Выступая на пресс-конференции во время своего визита в Аргентину, Шольц заявил, что Берлин сделает всё для недопущения эскалации, которая могла бы привести к конфликту РФ и НАТО.

Кроме того, Шольц призвал к осторожности в вопросах дальнейших поставок оружия Украине, пишет Das Erste. В частности, комментируя нынешние просьбы украинских властей о поставке самолётов, немецкий лидер предостерёг от того, чтобы скатиться в соревнование по «перевыполнению плана» в вопросах поставок вооружений Киеву.

Канцлер ФРГ также отметил, что продолжит и дальше напрямую общаться с Владимиром Путиным в попытках повлиять на его позицию. По словам Шольца, ключ к окончанию конфликта находится в руках российского лидера, который должен вывести российские войска с украинской территории.

Между тем, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за поставку Украине боевых самолётов, пишет Das Erste. По словам Хойсгена, западные союзники могли бы поставить Киеву самолёты F-16 или же старые самолёты советского образца, хранящиеся на немецких складах времён ГДР.