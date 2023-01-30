«Старшой»

Бывший сотрудник ФБР и русский судебный переводчик арестованы за помощь российскому олигарху Дерипаске.



Чарльз Макгонигал. Фото: John Minchillo / Associated Press / East News

В вашингтонском аэропорту Даллеса ФБР арестовало своего знатного отставника — 54-летнего Чарльза Макгонигала, прилетевшего из Шри-Ланки. Рано утром того же дня представители ФБР зашли в гости к моему знакомому — 69-летнему Сергею Шестакову, проживающему в Моррисе (Коннектикут) в собственном доме, ипотеку на который обеспечила Организация Объединенных Наций, где он когда-то работал завканцелярией у советского представителя Александра Богомолова.

Шестаков ушел с российской дипломатической службы на пенсию в 1993 году. Домом в крошечном Моррисе, чье население составляет около 2200 человек, он владеет с 2005 года.

В понедельник оба арестанта заявили судьям, что виновными себя не признают. Оба выпущены до суда под залог, в случае Шестакова составляющий 200 тысяч долларов. Оба привлечены в Нью-Йорке, а Макгонигал — еще и в Вашингтоне. О том, что над ними сгущаются тучи, они знали давно.

Крах контрразведчика

15 сентября прошлого года в СМИ появилась статья под заголовком «Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР, участвовавший в расследовании «Трамп-Россия», разрабатывается федеральными прокурорами на предмет его собственных связей с Россией». По словам корреспондента Маттатиаса Шварца, еще в конце 2021 года федералы тайно созвали большое жюри, которое расследовало поведение Макгонигала, проработавшего в ФБР 22 года и ушедшего на пенсию в сентябре 2018 года.

Минюст от комментариев воздержался, но журналист раздобыл копию повестки, выписанной большим жюри в ноябре 2021 года, из которой было ясно, что прокуроры интересуются деловыми связями Макгонигала с одним из ближайших помощников алюминиевого магната Олега Дерипаски.

Повестка требовала предоставить прокуратуре документы, проливающими свет на связи Макгонигала с малоизвестной консультативной фирмой Spectrum Risk Solutions. Неделю спустя Сергей Шестаков пояснил (об этом стало известно из другого официального документа), что Макгонигал помог связать помощника олигарха Дерипаски с нью-йоркской адвокатской конторой «Кобре и Ким», созданной в 2003 году двумя бывшими манхэттенскими федеральными прокурорами, и получил за эту услугу 33 тысячи долларов.

В тот момент непосвященным было еще не очевидно, что федералы разрабатывают Макгонигала, но вот повестка явно была дурным предзнаменованием.

Минюст крайне редко задействует большое жюри в делах, касающихся бывших фэбээровцев, а тем более высокопоставленных, к которым, безусловно, относился и Макгонигал, командовавший перед выходом на пенсию контрразведывательным отделом нью-йоркского ФБР.

Фото: MANDEL NGAN / AFP / East News

Он также руководил следственной бригадой, разрабатывавшей рядового/рядовую Челси Мэннинг, которая слила «Викиликс» гору секретов, и Сэнди Бергера, помощника Билла Клинтона по нацбезопасности, который тайком вынес секретные документы из читального зала Национального архива. Макгонигалу поручали расследовать и таинственные провалы американских агентов в Китае, которых брали одного за другим.

В 2016 году, когда появились сообщения о том, что русские взломали электронные закрома ЦК Демпартии, Макгонигала назначили начальником подразделения по борьбе с киберпреступностью в вашингтонской штаб-квартире ФБР.

Он был одним из первых фэбээровцев, до которых дошла весть о том, что третьестепенный советник трамповского избирательного штаба Джордж Пападопулос поведал в лондонском баре австралийскому послу в Великобритании, что у русских якобы есть компромат на Хиллари Клинтон. Так родилась операция под кодовым названием «Ураган перекрестного огня», в рамках которой ФБР расследовало Рашагейт.

Как явствует из повестки большого жюри, прокуратура также выясняла, не было ли у Макгонигала противоправных связей с правительством Боснии и Герцеговины и не получал ли он «платежи или подарки» от властей Косово, Черногории и Албании. Эти предположения были верны лишь частично. Но это другая история.

Скромный переводчик

Что касается Шестакова, который получил гражданство США и много лет был вице-президентом телеканала RTVI, куда он меня устроил в 2001 году, то в последние годы он работал переводчиком в федеральных судах.

20 декабря 2021 года дотошный сайт Forensic News сообщил, что 29 ноября, то есть вскоре после того, как большое жюри разразилось повесткой, Шестаков поспешно зарегистрировался в Минюсте в качестве иностранного агента.

В своем заявлении на регистрацию он сообщил, что выступал агентом россиянина Евгения Фокина, который является близким помощником Дерипаски, а в прошлом, если верить американским СМИ, был сотрудником разведорганов РФ, что сам Фокин отрицает.

Заручившись помощью Макгонигала, Шестаков, по его словам, свел Фокина с конторой «Кобре и Ким» и консультативной компанией Spectrum Risk Solutions, разыскать следы которой Forensic News удалось лишь с трудом. Через два дня после появления статьи о регистрации Шестакова тот подал в минюст дополнение, в котором уточнял, что его услуги оплатил не иностранец, а американцы: сперва адвокатская контора (25 тысяч долларов), а потом консультативная фирма (8 тысяч).

Засим, подчеркнул Шестаков, его помощь Фокину окончилась. Но регистрации оказалось недостаточно. Хуже того — со временем претензий к Шестакову стало больше: если верить обвинительному заключению, оглашенному на этой неделе,

ФБР назначило ему встречу в манхэттенском ресторане, на которой он якобы давал лживые ответы на вопросы следователей, что чревато лишением свободы до пяти лет.

Правда, я не знаю ни одного случая, когда бы судья отвесил за это полный срок.

Другие преступления, инкриминируемые подельникам, — то есть нарушение санкций и отмывание денег — грозят им тюремным сроком вплоть до 20 лет, хотя, опять же, я никогда не слышал, чтобы кого-то приговорили за подобное на всю катушку. (Впрочем, до суда в США доходит крошечная доля уголовных дел. Бо́льшая их часть заканчивается признательной сделкой.)

Олег Дерипаска. Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Обвинительное заключение

Взглянем теперь на обвинительное заключение длиной в 21 страницу, в котором, как принято в США, по имени называются лишь обвиняемые, а почти все другие фамилии и названия закодированы. В данном случае исключение составляет Дерипаска, которому Макгонигал и Шестаков якобы согласились в 2021 году помочь в сборе компромата на его конкурента, закодированного как Олигарх-2.

Так называемые украинские санкции были наложены на Дерипаску еще в апреле 2018 года, и содействие ему с тех пор является в США уголовным преступлением.

Макгонигал не мог не знать о санкциях хотя бы потому, что, будучи членом руководящего звена ФБР, он должен был заранее получить секретный список лиц, на которые их наложат. А после того как он покинул ФБР, они с Шестаковым «работали на Дерипаску, безуспешно пытаясь добиться снятия этих санкций».

В 2018 году, когда Макгонигал все еще работал в ФБР, Шестаков представил его имейлом «сотруднику и агенту Дерипаски», закодированному в обвинительном заключении как Агент-1. По данным прокуратуры, в прошлом Агент-1 был советским и российским дипломатом, работал в МИДе и, «как утверждали СМИ, был офицером российской разведки». В тот момент он был должностным лицом в корпорации Дерипаски, на которую распространялись санкции.

Весной и летом 2018 года Шестаков попросил Макгонигала помочь Агенту-1 пристроить дочь стажеркой в нью-йоркскую полицию, где та бы практиковалась в области борьбы с терроризмом, сбора разведданных и «международных связей».

Фэбээровец согласился помочь и обратился к знакомому в полиции, объяснив, что «по ряду причин я заинтересован в ее отце». Он также пояснил одному коллеге, что хочет завербовать Агента-1, который, по его словам, является российским разведчиком.

Прокуроры пишут, что благодаря Макгонигалу с дочерью Агента-1 обращались как с VIP.

Сержант полиции, которого приставили к девушке, потом донес о произошедшем своему начальству и ФБР, потому что среди прочего девушка утверждала, что близка со следователем ФБР и что тот предоставляет ей доступ к секретным служебным материалам.

В 2019 году, когда Макгонигал уже не работал в ФБР, они с Шестаковым представили Агента-1 международной адвокатской фирме, имеющей офис на Манхэттене.

Прочтя это, я уже не сомневался, что речь идет о Евгении Фокине и конторе «Кобре и Ким», которая прошлым летом приобрела еще одного подсанкционного клиента — Романа Абрамовича.

Во время переговоров с адвокатами Макгонигал летал к Дерипаске в Лондон и Вену. Ни он, ни Шестаков, ни Фокин не называли того по имени в своей электронной переписке, а вместо этого писали «персона» (так я перевел individual), «наш друг из Вены» и «наш венский клиент». Прокуроры будут кивать на эту уловку, доказывая присяжным: подсудимые знали, что делают нечто скоромное.

19 октября 2021 года. Обыск в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне. Фото: AP / Associated Press / East News

В конце переговоров Дерипаска подписал соглашение с адвокатской конторой, которая подрядилась попытаться избавить его от санкций (юристам в виде исключения разрешается оказывать такие услуги людям, находящимся под санкциями), и обещал платить ей 175 тысяч долларов в месяц. 25 тысяч из этой суммы предназначались Макгонигалу, которого контора наняла консультантом и дознавателем. Он попросил, чтобы эту сумму перевели ему на счета, принадлежавшие Шестакову.

В дальнейшем работа фирмы «Кобре и Ким» на Дерипаску была прервана пандемией ковида-19. Хотя их соглашение не было официально расторгнуто, работа и платежи прекратились в марте 2020 года.

Весной 2021 года Фокин начал договариваться с Макгонигалом и Шестаковым о том, чтобы они работали для Дерипаски непосредственно, а не через юристов, то есть уже чисто противоправно. В электронной переписке олигарха снова не называли по имени, а писали «вы знаете кто», «старшой» (the big guy) или «клиент».

Нашим героям было поручено копаться в подноготной Олигарха-2, который боролся с Дерпаской за обладание некоей крупной российской корпорацией, выяснить, какие авуары припрятал соперник за границей, и установить, не завел ли он иностранный паспорт.

В августе 2021 года Макгонигал, Шестаков и Фокин подписали контракт. Согласно этому документу, если верить прокуратуре, некая кипрская корпорация обязалась выплатить нью-джерсийской компании 51 280 долларов, а потом платить по 41 790 долларов в месяц за «услуги по бизнес-разведке, анализу и исследованиям», касающимся российской корпорации, за которую Дерипаска боролся с соперником.

Хотя речь в контракте шла о том, сколько Дерипаска будет платить обвиняемым и за что, да и имена всех троих в нем не упоминались. Но, как договаривались, 13 августа 2021 года из российского банка в нью-джерсийскую компанию было переведено 51 280 долларов, за которыми последовали ежемесячные платежи в сумме 41 790 долларов, поступавшие с 18 августа по 18 ноября 2021 года.

Получавшая эти переводы компания принадлежала другу Макгонигала. Последний числился его партнером еще с тех времен, когда работал одним из начальников в нью-йоркском отделении ФБР.

Друг снабдил его электронным адресом компании и мобильником, зарегистрированным на вымышленное имя. Макгонигал сказал Шестакову, что друг понятия не имеет, почему из РФ идут переводы на счета его конторы.

По словам обвинителей, подпись друга на контракте с Дерипаской была якобы подделана Шестаковым.

С августа по конец ноября 2021 года Макгонигал собирал для Дерипаски информацию на Олигарха-2. 21 ноября 2021 года ФБР нагрянуло с обыском к нему и Шестакову и изъяло их электронные устройства. Арестовали их лишь сейчас.

Владимир Козловский

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