Личное: “Запретил подарки от мужчин”

Ну вот ожидаемая история от нерыбы, только крючки пока не буду разбирать. Немного позже.

Пока вам предлагаю самим разобрать это письмо.

Здесь автор нарыбачила себе на свою голову. Про гринкарты американские такое рассказывают, как шутки ради люди участвуют в лотерее, выигрывают и не знают, что делать: уезжать не хочется, отказаться жаба душит. Здесь автор не отказалась от новой любви, в результате потеряла семью. Вместо нее приобрела новую семью, но и головную боль тоже.

Меня вот такими вот сообщениями закидали недавно:

grrrishok

“Добрый день, уважаемая Эволюция!

В одном из прошлых писем, в описании, вы написали такую фразу:

“В общем-то нерыбы всегда заложники своей высокой СЗ. Растить ее они более-менее научились, но что делать с этим дальше, иногда не знают.” Могли бы вы, пожалуйста, если вас не затруднит, написать об этом немного подробней?”

Вот в новом письме как раз про то, как растет СЗ нерыб, и как потом они становятся заложниками.

Объясните почему становятся, если понимаете. И что нужно, чтобы заложниками не стать.

zamuzgem_ya

Здравствуйте, дорогая Эволюция. Нашла Ваш блог несколько лет назад, думаю, что очень много изменилось во мне и вокруг меня благодаря Вам. Очень хочу попасть на разбор, потому что я не знаю, что и как мне делать дальше.

Письмо получилось очень длинным.

Мне 42 года, двое детей, старшая девочка студентка, в другом городе. Младший – ученик. Я вышла замуж в 21 год, после трех месяцев знакомства, прожили с мужем 20 лет. При этом поженились через три месяца после знакомства. В прошлом году развелись. Все в моей жизни было хорошо, общий дом, двое детей. Я очень любила мужа и до сих пор люблю. Но тут меня дернуло пойти в клуб на 23 февраля позапрошлого года. А там – он.

Танцуем мы, к нам подошли парни, с которыми мы до этого на входе, когда курили с подругой, познакомились. Подходит ко мне и говорит: «Меня М. зовут. Ты будешь танцевать только со мной, поняла?». Никому не давал подходить ко мне, права заявил на меня. Говорю, что я замужем, у меня двое детей, возраст свой говорю. Мы вышли с подругой, он за нами. А он пьяный, навеселе такой. Общались весь вечер. Мы с ним ВК обменялись.

На следующий день пишет мне, мы общаемся, уже не помню о чем. Обо всем. Он женат, ребенку 4 года, девочка, с женой не живет, она за 100 км, ушла к другому. Спрашивает потом меня, правда ли я замужем. Да, говорю, правда. И он замолкает.

Через день или к вечеру пишет мне, как ни в чем не бывало. Типа, проехали. Он там рассказывает, что ремонт начал делать в ванной, мы обсуждаем, где лучше плитку купить ему. Через неделю пишет мне, что с другом пиво пьет, у себя дома. А потом спрашивает: «Помнишь, ты сказала, что ты встретишься со мной?». Я говорю, не правда, я не так сказала. Я сказала, на твой вопрос, встретимся ли мы еще, что я очень бы этого хотела. Он мне: «А сейчас все еще хочешь? Не передумала?», говорю нет, конечно, не передумала. «Когда?», – спрашивает. Ну, говорю, как не будешь с другом пить. Он мне пишет, что, мол, ладно, встретимся по-трезвому. Я смеюсь в ответ, говорю, что просто когда свободен будешь.

Пишет мне: «Я такси вызвал, сейчас приеду», а ему ехать около 15 км до меня. Договариваемся, что пойдем гулять в парк, потому что больше некуда: город маленький, все друг друга знают. Говорю ему, чтобы кофе взял. Он приезжает, мы пьем кофе, съедаем шавуху, которую я быстро делаю до встречи. Спрашивает меня, что у меня с мужем. Я ему честно отвечаю, что от мужа не уйду, очень люблю его. Он не очень верит, раз я с ним пошла на встречу, но я сама объяснить себе не могу, почему. Так мы встречаемся по ночам, когда мой муж уходит в ночь на смену, это раз в четыре дня. Пытается меня поцеловать, но я стараюсь щеку подставлять. Гуляем часов до 11-12 ночи, он привозит шампанское-пиво-чипсы-шоколадки, я – самсу-чебуреки-пирожки. На улице ниже нуля все этом время. Около двух недель наверно так. Иногда расстаемся быстрей. Был случай, когда мы ушли из парка в лес, но там уже подтаяло хорошо, он меня на руки взял, чтобы перенести через лужу, а она глубокая и он по щиколотки провалился. На улице морозец. Я вызываю такси и буквально силком его домой отправляю с мокрыми ногами. Первый поцелуй тут случается в следующую встречу. И он меня к себе зовет. Надо сказать, что мало того, что он за 15 км, так еще и город закрытый, то есть попасть туда и выйти потом без приключений можно, но сложно. Было. До СВО. Сейчас конечно такое не пройдет. Но у меня и пропуск теперь есть.

Приехали мы к нему, у него служебная квартира. Еда в холодильнике есть, но печальная очень, сильно холостяцкая. Мне повезло: у него родители из деревни, он к ним часто ездит и помогает по хозяйству и всякая птица-яйца-картошка в изобилии. Как-то повелось с тех пор, что я раз в четыре дня к нему приезжаю и есть ему готовлю на эти дни, пирожки-чебуреки жарю. Манты частично варим, частично замораживаем. Я ему на праздник мантоварку дарю. И так мы встречаемся все чаще. То есть у него дома раз-два в неделю, в остальные дни в городе моем, в машине. Сначала когда муж в день, в ночь, когда муж дома, то он на обед ко мне приезжает. Обед у него по 2-3 часа. Через три месяца после знакомства заявляет мне, что на развод подал.

Тут же по ходу дела узнаю у него, что ему 28 лет. Это 13 лет разницы, он ребенок почти, у меня сестра родная на 10 лет младше, двоюродный братишка на 15. И М. между ними… Принимаю решение, что ребенку портить жизнь нельзя. Не тут-то было. Караулит меня, выслеживает, плачет, что сделает для меня все, чтобы я «была счастлива». И тут буквально в начале лета мы с мужем выясняем, что у старшей дочери новообразование в головном мозге. А ребенок 10-ый класс заканчивает. Я не говорю никому, кроме коллеги своей. Ему, а мамке своей тем более не говорю. Кладем в областную клинику, надо ехать в Москву. Выясняется по ходу дела, что проблема и у младшего. Везем с мужем обоих детей в столицу, пока на предварительное обследование. На хозяйстве оставляю свою подругу, чтобы кормила кошку и собаку. Там выясняем, что через месяц нам обещают еще две недели госпитализации.

Опять требуют обоих родителей, мало ли: согласия, решения. В этот раз уже М. очень просит остаться хозяином ключей. Мужу вру, что подруга остается. В Москве задерживаемся в итоге почти на месяц. После приезда начинаем видеться уже каждый день по два раза: и в обед, и вечером. Мужу вру то на работу надо, то укол подруге, то еще что-то. Не встречаться не получается, потому что пишет мне, что уже почти у дома стоит и никуда не уедет, пока меня не увидит. Предлагает мне выйти за него замуж. Настойчиво предлагает мне пойти с ним на корпоратив его на НГ, я спрашиваю в качестве кого: «Моей девушки», – смешно. Тем более, что меня могут там узнать. НГ встречаю дома, с семьей, собираю подарки его родителям, они уже в курсе примерно, что у него кто-то есть, потому что мама его лежала в больнице с операцией, папа оставался один, мы с ним ездили в область к маме, передавали сумку с едой. Понятно, что маме готовлю по специальной диете, из разрешенных продуктов, папе и ему уже «вредную» еду. Сама думаю, что на месте его родителей очень бы расстроилась, если бы мой сын такое вычудил: взрослая старая тетка с двумя детьми, еще и замужем.

Он НГ встречает в деревне с родителями, шлет мне фото, как лежит на диване грустный. Потом выясняется, что когда мы вчетвером пошли на площадь после боя курантов, он приехал и ходил за мной. А там треш: муж обнимает, целует, хватает за попу, за ручку держимся. В первых числах встречаемся с ним не у него, а в городе. Мне надо машину как-то оставить без палева и к нему пересесть. Я очень не хочу ехать никуда, выхожу из сети. Он пишет, что уже приехал и никуда не уедет до утра. Я что-то вру, как всегда, на полчаса отъеду. Приезжаю, говорю ему, что больше никуда ездить не хочу, каждая собака знает мою машину, она вечно стоит где-нибудь по ночам. Я понимаю прекрасно, что ему нечего терять, а я теряю очень много, репутацию вернуть не смогу. Спрашивает, люблю ли я его. Отвечаю, что не люблю, раньше казалось, что любила, а теперь понимаю, что нет. Он уходит к своей машине, возвращается, кладет что-то мне на панель и уезжает. У меня слезы по щекам, но уже решение приняла. Уйти из семьи я не смогу и обманывать мужа, не высыпаться, сил уже нет. Открываю коробку, – там кольцо. Я еду домой. Смотрю, на ближайшей парковке стоит, ждет меня. Там Санта-барбара дальше, с его преследованием под дождем, короче, сажусь к нему. Он мне заявляет: «Я знаю, что ты выберешь мужа, но пусть кольцо останется у тебя».

В начале февраля к нам стали заводить войска, он должен в начале февраля в отпуск идти, но его не пускают, отправляют, как он говорит, «задачу отрабатывать, мы каждый месяц всегда ездим в поля, это просто развернуться и свернуться, ничего страшного». У меня тихая истерика, что его заберут. В отпуск его не отпускают, вместо трех дней он задерживается там почти на неделю. Смартфон ему нельзя, по телефону говорить часто тоже не особо, сети почти нет. Переписываемся по смс. Каждый день жду, что приедет сегодня. И вот он звонит, что приедет только после восьми вечера, он в курсе, что муж до восьми работает в этот день. Говорит, все равно приеду, просто обнять – соскучился. Жарю чебуреки, знаю, что неделю он в лесках своих впроголодь, грязный, уставший. Я сажусь к нему в машину, как он приехал, на заднее сиденье, он спрашивает, куда едем. А он всегда спрашивает, потому что мы то в одно место, то в другое. Я говорю: «К тебе». А у него улыбка до ушей, лицо счастливое. Целует меня: «Спасибо, любимая, солнышко, я так этого ждал». Минут через 15 уже, как поехали, муж начинает сначала писать: «Где ты, кошечка моя?». А кошечка свалила к другому. Обрывает мне телефон. «Вернись, не ломай мальчику жизнь. Пожалуйста, не делай глупостей, возвращайся! Я люблю тебя». У меня сил нет никаких это все читать. Обещает убить его. Сердце разрывается, но и тут я понимаю, что без М. не смогу.

На выходных едем покупать подарок сыну на 23 февраля, мне одежду. Потому что я ушла, в чем была. В сумке только чебуреки, даже косметики нет. С понедельника М. выходит в отпуск. Делает мне пропуск правдами-неправдами. И тут, 23-го февраля всю часть закрывают. То есть заставляют всех собираться и идти в казарму. М. пока дома, со мной. Мы с ним отмечаем 23, выпиваем пива, смотрим сериал. Ночью уже просыпаемся от взрывов, а мы на самой границе. Со стороны сопредельного государства к нам полетело, потом уже наши в ответку. В городе сирена. М. собирает тоже сумку, одевается. Говорит мне, что мне надо забирать детей и ехать к матери, это вглубь страны. Говорю ему, чтобы звонил бывшей жене, я заберу их обеих с дочерью с собой. Как раз все поместимся. Но все разрешается само собой: его жена с ребенком уезжает к родственникам, ему предлагают отдыхать, раз он в отпуске, нас из города не выпускают до особого распоряжения. Звоню мужу, он мне говорит, что все в порядке, с детьми все хорошо. На работу поехать не могу, т.к. никого не выпускают-не впускают. Звоню на работу, там паника, многие только к обеду приехали, т.к. техника идет и машины просто вдоль дороги стоят, ждут, когда пропустят. А у меня пациенты записаны, надо как минимум отменить всех, перенести куда-то, до определённого времени, кому-то договориться, кто повторный. Но пациенты даже не из приграничных районов приезжать пока и сами отказываются и боятся к нам ехать. После отпуска М. уезжает, я остаюсь одна в квартире. Речи о том, чтобы я возвращалась к бывшему мужу, даже не может быть – «Это твой дом». Муж пишет и звонит, чтобы я возвращалась, очень боится, что я заберу детей. Я все это время ночую с детьми, когда муж в ночь. В общем, остаюсь с М. у него.

На данный момент ситуация следующая: у меня возраст, то есть об общих детях разговора идти не может. Я сразу говорила, что рожать больше не буду, из меня жена такая себе. Бабушки (и его мама, и моя), понятное дело, давят, что надо рожать общего. Я тоже где-то умом понимаю, что рано или поздно он захочет ребенка, наверно. Еще несколько лет и разница в возрасте будет очень заметна между нами. Даже с сексом. Я вообще в этом плане недоразвитая, я удовлетворяюсь, если мужик накормлен, напоен и спать уложен, а он молодой полный сил жеребец. А мне бы поспать в это время. И родить я уже тогда точно не смогу. Противопоказаний нет никаких, здорова, но спираль вообще не готова убирать. Понимаю, что никакой гарантии ни в одном случае. Но как удержать значимость? Он молодой, очень красивый, спортивный, накачанный, физо сдает на высший балл. Очень много делает для нас с детьми. Утром завтраки готовит для меня и сына, если дома, то готовит есть. Сын на дистанционном обучении, все школы наши так, хотя перевели мы его в школу по месту жительства. М. делает с ним уроки. Записал его на самбо. Он, конечно, иногда жестко с ним, я не встреваю, понимаю, что они мужики, сами разберутся.

Бывший муж до сих пор не успокаивается, пишет мне, шлет фото с завтраками и кофе для меня на нашей бывшей кухне. Подарки мне дарит и по поводу, и без, последний на НГ этот. Я, как ушла, даже с днем рождения его не поздравила, чтобы надежды не давать. М. очень ревнует. Он вообще очень ревнивый, в телефоне полный контроль, запретил мне принимать любые подарки от мужчин, если мне кто-нибудь звонит, встает на дыбы. Естественно, половина контактов у меня в ЧС теперь. Все переводы денег от него скрываю, не дай Бог подарки какие-то, все прячу или на работе оставляю. Через время просто сообщаю, что либо купила сама, либо «у меня это давно, забрала вот недавно».

Он мне всю ЗП после оплаты коммуналки на карту переводит, думаю, как спросит, покажи, что там на карте осталось, а в истории деньги от мужиков, от ерунды, до ощутимых сумм. При этом он знает большинство заочно (часто общаюсь по работе, те же доктора, только смежники или с других районов, совместно работаем) или просто друзья, с которыми я раньше общалась. Все в ЧСе, кроме врачей. До сих пор напрягается, когда у меня телефон звонит. Я тоже переживаю, потому что нет-нет, да и всплывет кто-нибудь. Когда мы летом ездили к маме (она на севере живет), они с теткой мне заявили, что если я «обижу этого ребенка (М.) и брошу, я им больше не дочь и могу больше не приезжать». А я иногда смотрю на него и понимаю умом, что не пара я ему. У него какое-то обманчивое представление наверно, сложилось. Ему постоянно мерещится какая-то конкуренция. А мне смешно. Какие у него могут быть конкуренты. Он мне постоянно говорит, что никто его как я не любил никогда и он так никогда не любил. Целует меня всю, восхищается какая я красивая, нежная и ласковая. Но тут же обижается, когда я хочу побыть «в себе». Я очень устаю от людей, потому что работа с ними связана, постоянно люди и даже дома вечно на телефоне.

И вот сейчас я понимаю, что его вложений намного больше, чем моих. Сын признал его авторитет бесповоротно, математику делает только с ним, да и все уроки. Пятерками хвастается только ему. У М. электронный дневник на телефоне, следит за оценками и домашними заданиями. Причем дети на дистанте до сих пор, то есть реально учит сына М. Старшую сам забирал и отвозил на учебу на НГ (это 700 км), заказывали ей кровать в общежитие, собирал эту кровать ей там. У него еще «бзик» сейчас: хочет оспорить свое отцовство через суд, получается, если что – у него совсем детей нет. Хотя говорит, что у него есть дети (называет моих). Постоянно спрашивает меня, не уйду ли я от него. Не знаю, почему он сомневается во мне. Ремонт в квартире сделали. Все хорошо. Бывший муж пишет каждый день, просит вернуться, говорит, что не думал, что мой «роман» так затянется. А у меня фамилия другая уже. Родители его приняли меня как родную. Мои тоже его любят, ездили с детьми в отпуск к моим. Мама после смерти отца живет со своей родной сестрой и ее мужем, который на 9 лет младше. Уже почти пять лет. В этом отпуске М. делает все, что может сделать, а может он почти все: проводит электричество там, где они давно планировали, но дядька болеет и только мечтает взяться, там еще и по мелочи, и по крупному. Сам устанавливает бойлер вместо газовой колонки, которая вечно не зажигается из-за низкого давления воды, меняет насос в отоплении и др. Самое главное, что мне не дает этого делать, хотя я все умею.

Как не потерять свою значимость? Стоит ли убирать вмс и пытаться рожать? Если честно, детей не хочу, боюсь прерывать карьеру и конкуренции боюсь, мне категорию через два года подтверждать, в декрете не получится. Да и вообще, как представлю, что столько лет он будет маленьким и зависимым от меня. А я первую до четырех лет грудью кормила и она со мной спала, второго до трех. И боюсь каких-нибудь осложнений и нарушений у ребенка. Как-то была задержка приличная, сообщила о подозрениях, М. обрадовался, целует меня, но у меня спираль, естественно ничего. Говорит, если третий у нас будет, купим дом (сейчас, по понятным причинам, не думаем даже, чтобы, если что, после бомбежки не восстанавливать). М. на полном серьезе считает, что в жизни у него перемены к лучшему на 180 градусов благодаря мне: повысили в должности и звании, появилась семья и он понимает, что значит иметь жену и детей, говорит, что стал более уверенным в себе, понимает, что значит, когда его любят и ждут, заботятся о нем. Жизни без М. даже представлять не хочу. Никого не любила так.

Спасибо Вам большое!

(Сами разбирайте, друзья, я только два момента уточню. На вопрос автора про ребенка ответить невозможно, это только ей решать. Ребенок, к слову сказать, никакой гарантии не дает, поэтому в таком возрасте как у автора и в такой ситуации все зависит только от мотивации. Если не хочется нового ребенка, то исключительно ради воображаемого долга этого делать не надо. Насколько я поняла, герой хотел бы, но с его стороны это не ультиматум, поэтому выбирать ей и думать ей надо о своем желании, о своих силах, о своих возможностях, учитывая не только любовь, но и двух своих детей. И второй момент. Я вижу у автора довольно крупный хвост, косяк по отношению к мужу. Понимая и ревность нового мужа, и влюбленность автора, все-таки важно вести себя экологично. Это важно и для самоуважения, и ради детей, и для уважения со стороны нового мужа. В чем косяк автора, кто опишет? Сам по себе развод в данном случае не косяк)