Мнение: Сапожник на “Радио КП” – “Да это же враг!”

О! А вот, собственно, сам эфир – оперативно выложили.

Кто хочет – может послушать по ссылке: https://radiokp.ru/podcast/nacionalnyy-vopros/672003

Но уже есть и расшифровка! Я б все ж рекомендовал слушать: там был прямой эфир, а расшифровка все ж подсокращена… в некоторых местах.

“А. Баранов:

– В студии Андрей Баранов. В эфире «Национальный вопрос». В который раз поговорим об уехавших из России после начала событий на Украине. Время военное, как ни крути, как ни называй. Надо определяться – либо ты с нами, либо ты против нас. Либо черное, либо белое. Потому что многие из уехавших, кто по трусости, кто из нежелания лишаться привычного комфорта, испытывать разные санкционные ограничения, связанные с кризисным временем, а кто-то решил переждать, но некоторые очень крикливо высказываются по поводу своего решения, оправдывая себя и поливая грязью страну. По данным ФСБ, которые были опубликованы в ноябре прошлого года, с июля по сентябрь из страны уехало 9,7 миллиона человек. Некоторые вернулись. Но это в два раза больше, чем во втором квартале. Надо полагать, что в октябре-ноябре еще уехало несколько миллионов человек.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Уголовный кодекс понятие «конфискация имущества за экстремизм и дискредитацию Вооруженных сил России». По его словам, «из России уехали негодяи, и некоторые безнаказанно льют грязь на нашу страну. Ущерб от них можно возместить конфискацией их имущества».

К нам присоединился директор Центра социологии и социальной психологии Алексей Рощин. Что думаете по поводу этого предложения?

А. Рощин:

– Я бы не поддержал такие вещи. Во-первых, есть же основной принцип, что частная собственность должна быть неприкосновенной. Во-вторых, собственно, в чем заключается их преступление? Я помню, что в советское время вроде как были в Уголовном кодексе статьи типа «за антисоветскую агитацию и пропаганду». Но в нашем УК этого не существует.

А. Баранов:

– Предлагается ввести подобную статью в Уголовный кодекс.

А. Рощин:

– Если ее ввести, есть известный принцип, что закон не имеет обратной силы. По крайней мере, если этот закон ужесточает наказание. Тогда все равно люди, которые уже уехали, под этот закон подпадать не будут. Они будут вне. А самое главное – зачем это делать? Зачем устраивать репрессии? Люди уехали, люди приехали. По-моему, в конституции даже есть статья, в которой прямо записано, что граждане России могут свободно покидать и свободно возвращаться.

А. Баранов:

– И при этом говорить: если бы я оказался на фронте, я бы воевал за Украину. В России одни «совки». Или петь колыбельные песенки. Это как?

А. Рощин:

– Это может нравиться, а может не нравиться.

А. Баранов:

– Вам лично это нравится?

А. Рощин:

– Нет, мне не нравится. Но по конституции у нас свобода слова. Люди могут говорить что угодно. Можно выйти на улицу и кричать, что «Буш – дурак», и за это никто не может нас наказать.

А. Баранов:

– Мы все ищем юридические механизмы, по которым можно наказывать уехавших лишением собственности, определяем понятие «предатель», в каком случае считать человека таковым. Почему на Западе им можно все, а у нас трудности? Но мы же не такие, мы не по понятиям, мы по законам. А там взяли и лишили наших граждан имущества. И государство на сотни миллиардов долларов и евро взяли и лишили. Без всяких законов и частной собственности, святой для капитализма. О чего мы-то тут? Давайте сделаем так же, как они. Око за око.

А. Рощин:

– Мы же не можем сказать, что Чикатило убил 80 женщин, почему нам нельзя зарезать хотя бы парочку? Если ему можно, то нам тоже можно.

А. Баранов:

– Чикатило – уголовный преступник. А здесь взяли и отобрали деньги у наших бизнесменов, которых они считают недостаточно прозападными и слишком пророссийскими, у государства российского. Давайте им платить той же монетой. У тех, кого мы считаем недостаточно нашими, отберем.

А. Рощин:

– Это принцип: бей своих, чтобы чужие боялись. Если Запад ведет себя плохо, нападает на наших несчастных олигархов, отбирает у них яхты, запрещает им пользоваться услугами уборщиц…

А. Баранов:

– Я говорю про тех, кто уехал и говорит гадости. Вы не считаете, что это и к вам относится?

А. Рощин:

– Давайте в таких случаях ответно обижать тех, кто отбирает у наших людей на Западе собственность. А зачем же нам в ответ своих граждан наказывать?

А. Баранов:

– Тогда давайте конфисковывать имущество западных компаний, которые здесь?

А. Рощин:

– Да. Что уже и происходит явочным порядком.

А. Баранов:

– Почему?

А. Рощин:

– Зачем нам на своих отыгрываться? Я считаю, что это неправильно. Даже если мы считаем, что это люди нехорошие, но они все равно наши люди. Они опомнятся, вернутся в лоно, с ними надо работать, их надо переубеждать.

А. Баранов:

– А с чего вы решили, что они вернутся в лоно? Особенно звезды шоу-бизнеса.

А. Рощин:

– Давайте верить в лучшее.

А. Баранов:

– Вы такой идеалист по жизни?

А. Рощин:

– Я верю в людей.

А. Баранов:

– После того, что они сказали? Я буду убивать русских и воевать на стороне Украины? Бандеровские приветствия публично говорить. Или господин Галкин (признан иноагентом в России): если ты против правительства, то ты либо еврей, либо педераст, в моем случае это счастливо совпало. И я после этого должен ему руку жать, ходить на его концерты, платить ему деньги за билеты?

А. Рощин:

– Есть разница между «жать руку» и «давайте посадим в тюрьму и отберем собственность». Руку не хотите – не жмите. Это личное ваше дело. А репрессии государства – это же перебор.

А. Баранов:

– Концерты его можно устраивать после этого? Может, бойкот ему объявить? Ему и таким как он.

А. Рощин:

– Это то, что на Западе активно применяется и называется культурой отмены.

А. Баранов:

– Они уже отменили Чайковского и других покойных классиков.

А. Рощин:

– Не нужно в это дело вмешивать государство. Вам не нравится Макаревич (признан иноагентом в России), что он говорит вещи, которые вы считаете непатриотичными. Просто не покупайте билет на его концерты.

А. Баранов:

– Нет, вообще запретить его концерты здесь устраивать. Можно так? Или это тоже антиконституционно?

А. Рощин:

– Это государственные репрессии. А государство не должно вмешиваться в такие дела.

А. Баранов:

– Почему? Если на государственном уровне отменяют русскую культуру на Западе? А мы чего молчим? Давайте той же звонкой монетой расплатимся. Получи сдачу – в прямом и переносном смысле. Почему им можно, а мы все жмемся? Приезжают, нам лицо хохочут, устраивают корпоративы.

А. Рощин:

– Проблема со свободой слова.

А. Баранов:

– Если на Западе нарушают свободу слова, давайте и мы нарушим.

А. Рощин:

– Не надо перенимать плохое. А если на Западе начнут детей резать, что, и нам нужно резать детей?

А. Баранов:

– Вы до абсурда доводите. А я говорю конкретные вещи. Никто не собирается резать детей. Мы до такого не опускаемся, ни государство, ни отдельные личности. Кроме тех, кто позволяет себе подобные высказывания.

А. Рощин:

– Есть такое представление – играть на повышение и играть на понижение. То, что вы рассказываете, это все играть на понижение.

А. Баранов:

– А вы пойдете на концерт Монеточки (признана иноагентом в России) после ее слов? Или на концерт Моргенштерна (признан иноагентом в России)?

А. Рощин:

– Это как в моем любимом анекдоте. Больной перед операцией спрашивает врача: «Смогу ли я после операции играть на скрипке» – «Сможете, батенька. А почему нет?» И пациент с удивлением говорит: «Надо же, никогда не умел играть на скрипке». Я просто никогда не ходил на концерты Монеточки и Моргенштерна.

А. Баранов:

– Вам предложили – вы пошли бы?

А. Рощин:

– Я не интересуюсь их творчеством.

А. Баранов:

– На Галкина пошли бы?

А. Рощин:

– Из любопытства, наверное, сходил бы. Я люблю того же Гребенщикова. Я его слушал в 80-е годы.

А. Баранов:

– Спасибо. Алексей Валентинович Рощин, директор Центра и социологии и социальной психологии был у нас в гостях.

Пошли комментарии. Из Москвы и Московской области интересуются: «Где же вы отыскали этого эксперта? Это же враг». Почему враг? У него такое мнение… (Радио КП) и т.д. уже без меня.

Немного о самом “Радио КП”: это одно из самых популярных “разговорных” радио в России (особенно, надо полагать, сейчас, после выпиливания “Эха Москвы”), только в Москве охват около миллиона слушателей в неделю, а по России – 62 точки вещания. Думаю, этот эфир слушали пара миллионов точно (по всей РФ). Это к вопросу “а зачем там выступать?” Если эфир прямой – то почему ж нет?!