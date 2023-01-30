 

В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах

30.01.2023, 3:10, Новости дня
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Ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт извинилась в Twitter после того, как перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией «Фракция Красной Армии» (RAF) в эфире выпуска новостей.

Ведущая подчеркнула, что неправильно выразилась в эфире, а также добавила, что подобные ошибки недопустимы, передает РИА «Новости».

Она сказала в эфире, что лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) был освобожден «Фракцией Красной Армии». Оговорка журналистки вызвала волну негодования в Германии. Члены RAF убивали и похищали людей, устраивали взрывы и грабили банки в Германии в конце семидесятых.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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