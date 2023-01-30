Автомобиль замначальника отдела полиции Усть-Лабинского района сбил на пешеходном переходе 60-летнего мужчину

В Усть-Лабинске автомобиль сотрудника полиции совершил наезд на 60-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу, после чего водитель скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.

Пешеход госпитализирован. Было установлено, что машина принадлежит сотруднику отдела МВД РФ по Усть-Лабинскому району. Автомобиль Kia Rio изъят и помещен на спецстоянку, открыто административное расследование, передает РИА «Новости».

«Комсомольская правда» пишет, что речь идет о машине заместителя начальника отдела полиции Усть-Лабинского района. Как уточняется, «никто не видел, что именно полицейский сидел за рулем».

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