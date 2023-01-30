 

Понимает, но не разведётся! – Личное мнение

30.01.2023, 3:04, Разное
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Вот за что я обожаю Самойлову — и это не сарказм! — так за её упорность в достижении личного счастья.


Оксанка максимально заблюрена, потому что пост хвалебный. Фото: Соцсети

Не могу не процитировать, извините:

«Теоретически, например, развестись для нас было бы просто восхитительно для бизнеса», — призналась Оксанка.

И действительно ведь — права!

Представим, что сейчас Самойловы объявят о разводе.

Одни начнут сочувствовать несчастной Оксанке. Другие — подбадривать Джиганова. Третьи заорут, что всё это — хайп, и они ничему не верят.

В общем, почти забытая и надоевшая всем Самойлова получит очередной виток развития. На сколько хватило слёз ТараБузиков после развода — года два ездили на этой теме, да?

Но Самойлова, хотя и всё понимает, не хочет рисковать брачными узами. Для неё быть замужем намного важнее и выходок Джигана, и хайпа с сопутствующими ему доходами.

Если в каком браке я абсолютно уверена — в этом.

Не согласны? Тогда что, по-вашему, могло бы заставить Оксанку подать на развод?

Источник: Лена Миро


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