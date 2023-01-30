Понимает, но не разведётся! – Личное мнение
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Вот за что я обожаю Самойлову — и это не сарказм! — так за её упорность в достижении личного счастья.
Оксанка максимально заблюрена, потому что пост хвалебный. Фото: Соцсети
Не могу не процитировать, извините:
«Теоретически, например, развестись для нас было бы просто восхитительно для бизнеса», — призналась Оксанка.
И действительно ведь — права!
Представим, что сейчас Самойловы объявят о разводе.
Одни начнут сочувствовать несчастной Оксанке. Другие — подбадривать Джиганова. Третьи заорут, что всё это — хайп, и они ничему не верят.
В общем, почти забытая и надоевшая всем Самойлова получит очередной виток развития. На сколько хватило слёз ТараБузиков после развода — года два ездили на этой теме, да?
Но Самойлова, хотя и всё понимает, не хочет рисковать брачными узами. Для неё быть замужем намного важнее и выходок Джигана, и хайпа с сопутствующими ему доходами.
Если в каком браке я абсолютно уверена — в этом.
Не согласны? Тогда что, по-вашему, могло бы заставить Оксанку подать на развод?
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Источник: Лена Миро
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