 

К чему снится кошмар – значения самых страшных снов

30.01.2023, 2:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Страшное сновидение зачастую влияет на наше состояние, причем настолько, что весь день мы приходим в себя. Однако мало кто знает, к чему снится кошмар. Если такие сны стали регулярными, стоит озаботиться о своем здоровье и обратиться к сомнологу. Но нам никто не мешает найти объяснение кошмарам в сонниках и книгах экспертов по сну.

Так, психолог и специалист по интерпретации снов Майкл Леннокс убежден, что сон, в котором человек бежит от чего-то или от кого-то и то догоняет, является признаком тревожности и страха. Исследователь снов Келли Балкли добавляет: наверняка спящий, который видит кошмар, считает какую-то ситуацию в реальности неизбежной и боится ее. Подумайте, если это так, то, может, действительно необходимо обсудить этот момент со специалистом.

Эксперты по сну также полагают, что если во сне человек находится в окружении людей голым (например, в офисе или на сцене), то в реальности он, скорее всего, боится, что его разоблачат. А сон, в котором привиделся экзаменационный билет, ответ на который найти сложно, говорит о высокой степени тревожности на работе или учебе. Не исключено, что такой кошмар – признак давления со стороны.

У сна, в котором выпадают зубы, есть несколько значений, объяснений. Одно из них – наяву человек испытывает чувство незащищенности. Также возможно, что этот кошмар привиделся из-за неспособности выражать личное мнение. Выпадение зубов, кстати, – это довольно распространенный сон. Как и падение. Такой кошмар, вероятно, является признаком того, что человек чувствует утрату контроля над своей жизнью.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10.22 / HONDA опубликовала первые изображения седана Accord нового поколения

19.12.22 / Кейт Уинслет прокомментировала финал “Титаника” и судьбу главных героев

10.07.22 / Мнение: Виноват Путин! Украина разоряет Запад!

12.01.22 / Блондинка с миловидным лицом: что известно о молодой вдове Зеленского

03.12.20 / Современным маркетологам до такого рекламного трюка еще расти и расти

17.08.21 / Женщина-боец Кэт Зингано подала в суд на Холли Берри за “разрушенную карьеру”

15.12.20 / Павел Деревянко сделал официальное заявление о расставании с женой после 10 лет брака

18.01.23 / Apple представила Mac mini с чипами M2 за 600 долларов

07.12.20 / Старый телевизор полтора года лишал деревню интернета

15.04.22 / Мнение: Панихида

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика