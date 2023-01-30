К чему снится кошмар – значения самых страшных снов

Страшное сновидение зачастую влияет на наше состояние, причем настолько, что весь день мы приходим в себя. Однако мало кто знает, к чему снится кошмар. Если такие сны стали регулярными, стоит озаботиться о своем здоровье и обратиться к сомнологу. Но нам никто не мешает найти объяснение кошмарам в сонниках и книгах экспертов по сну.

Так, психолог и специалист по интерпретации снов Майкл Леннокс убежден, что сон, в котором человек бежит от чего-то или от кого-то и то догоняет, является признаком тревожности и страха. Исследователь снов Келли Балкли добавляет: наверняка спящий, который видит кошмар, считает какую-то ситуацию в реальности неизбежной и боится ее. Подумайте, если это так, то, может, действительно необходимо обсудить этот момент со специалистом.

Эксперты по сну также полагают, что если во сне человек находится в окружении людей голым (например, в офисе или на сцене), то в реальности он, скорее всего, боится, что его разоблачат. А сон, в котором привиделся экзаменационный билет, ответ на который найти сложно, говорит о высокой степени тревожности на работе или учебе. Не исключено, что такой кошмар – признак давления со стороны.

У сна, в котором выпадают зубы, есть несколько значений, объяснений. Одно из них – наяву человек испытывает чувство незащищенности. Также возможно, что этот кошмар привиделся из-за неспособности выражать личное мнение. Выпадение зубов, кстати, – это довольно распространенный сон. Как и падение. Такой кошмар, вероятно, является признаком того, что человек чувствует утрату контроля над своей жизнью.