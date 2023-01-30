BFM TV – французский профсоюз заманивает на протесты детей с помощью набора «Моя первая демонстрация»

Накануне межпрофсоюзной забастовки против пенсионной реформы отделение Всеобщей конфедерации труда (CGT) департамента Верхние Альпы выпустило детский набор «Моя первая демонстрация», чтобы привлечь больше семей с детьми, рассказывает BFM TV. В то же время родители считают, что детей пока этот вопрос не касается и им не следует идти на демонстрацию, где может быть небезопасно.

АЛЕКСАНДРА ПУРРУА, специалист по связям с общественностью профсоюза CGT Верхних Альп: Что же в наборе «Моя первая демонстрация»? Диплом, потому что первая демонстрация этого достойна, и нужно за это похвалить. Внутри — маленькие игры: сканворд, раскраска, лабиринт и игра на поиск пары.

Набор для детей — такую стратегию выбрала Всеобщая конфедерация труда (CGT) департамента Верхние Альпы для привлечения большего числа людей.

ЖУРНАЛИСТКА: Как ты думаешь, тебе надо идти на демонстрацию, потому что ты против пенсионной реформы?

РЕБЁНОК: Я не знаю. Но думаю, что 64 года (для выхода на пенсию. — ИноТВ) — это поздно! В любом случае, я не готов к выходу на пенсию.

По мнению родителей, детей пока этот вопрос не касается.

МАМА РЕБЁНКА: Я не заставлю его выходить на демонстрацию против того, что его пока не касается. В его возрасте ещё не должно быть мнения о пенсии.

Другие беспокоятся о безопасности такого мероприятия.

ФРАНЦУЗ: Ребёнок не должен ходить на демонстрации, я вам честно скажу. Я думаю, что в случае большого столпотворения… либо я отпущу руку сына, либо начнётся паника, и нас будут толкать.

Идея CGT Верхних Альп в том, чтобы показать другую сторону демонстраций. Для этого профсоюз создал такой набор для первой демонстрации.

АЛЕКСАНДРА ПУРРУА: …А потом получить маленький штамп во время демонстрации и акции против пенсионной реформы.

Их цель — показать, что демонстрации неопасны.

АЛЕКСАНДРА ПУРРУА: Родители и семьи часто или иногда узнают о демонстрациях по телевизору, где они выглядят не особенно спокойными и привлекательными. Однако на самом деле демонстрации не только такие. Это семейные мероприятия, где можно почувствовать общность.

Местное отделение CGT надеется увидеть максимальное число семей в колонне 31 января.

Дата выхода в эфир 29 января 2023 года.