WION – объёмы производства британских машин в 2022 году упали до рекордного минимума

В 2022 году число собранных в Великобритании машин опустилось до самого низкого уровня с 1956 года, а сокращение производства по сравнению с прошлым годом составило рекордные 10%, пишет WION. Среди возможных причин называют политическую нестабильность и нехватку полупроводниковых микросхем.

ВЕДУЩИЙ WION: В Великобритании автомобилестроение упало до исторического минимума. Число новых собранных машин в 2022 году опустилось до самого низкого уровня с 1956 года. Сокращение производства по сравнению с прошлым годом составило 10 процента, что также является историческим минимумом. Среди возможных причин указывают политическую нестабильность и нехватку полупроводниковых микросхем.

В 2022 году было продано свыше 775 тысяч автомобилей, что на 9,8 процента меньше, чем в 2021 году. Прошлогодние цифры указывают на сокращение (производства. — ИноТВ) на 40 процентов по сравнению с доковидным уровнем. Британский автопром сейчас переживает сложный период по сравнению с другими автоконцернами по всему миру, где продажи растут. Например, в Индии отмечают одни из лучших объёмов продаж за последние десятилетия.

Дата выхода в эфир 27 января 2023 года.