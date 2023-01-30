Пресс-секретарь Пентагона Райдер заверил в непричастности американских военных к атаке на завод в Иране

Американские военные не участвовали в атаке беспилотников на завод в иранском Исфахане, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Другие комментарии Райдер давать отказался. Несколько чиновников также заявили, что США не имеют отношения к атаке в Исфахане, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, Иран сообщил, что на центр по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием БПЛА. СМИ со ссылкой на американских чиновников заявили, что за атакой стоит Израиль.

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