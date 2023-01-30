Исполнительный директор «Сибура» Комышан сообщил о покупке Европой нефтехимии по самой высокой в мире цене

В связи с тем, что сотрудничество с Россией прекратилось, Европе приходится платить самые высокие цены за нефтехимию в мире, сообщил член правления – исполнительный директор компании «Сибур» Сергей Комышан.

Комышан рассказал, что российским производителям пришлось перебраться из Европы в Азию, а значит, в Европе их «кто-то должен был заместить», но «этот кто-то раньше не приезжал в Европу, потому что было менее выгодно», передает ТАСС.

Как отметил Комышан, в результате цены в Европе выросли относительно других мировых цен. Теперь европейские потребители «платят самые высокие цены по миру». Комышан отметил, что европейские котировки не влияют на ситуацию на российском рынке.

Напомним, в Европе в связи с энергетическим кризисом закрылись многие крупные энергоемкие предприятия в цветной металлургии, химии и нефтехимии.

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