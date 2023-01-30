 

Еврокомиссар Джентилони назвал Германию одной из наиболее пострадавших от кризиса стран ЕС

30.01.2023, 1:48, Новости дня
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Германия является одной из стран ЕС, наиболее пострадавших от кризиса, но ситуация лучше, чем ожидалось осенью, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Джентилони сообщил, что сейчас говорят о «небольшом сокращении», а не о «глубокой рецессии» в экономике. Еврокомиссар считает, что пик инфляции остался позади, а барометры настроений находятся в хорошем состоянии. Джентилони отметил, что полгода назад говорили об угрозах рецессии, стагфляции и блэкаутах, но сейчас полагают, что «период сокращения будет гораздо короче» и что после него экономика перейдет к «сдержанному росту», передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил об адаптации страны к реальности без сотрудничества с Россией. Он анонсировал крупнейшую с XIX века индустриальную модернизацию в Германии. Тем временем немецкое издание Der Spiegel заявило, что из-за энергетического кризиса экономику Германии ждет рецессия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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