 

RT сообщил об уничтожении центра связи ВСУ со Starlink в Угледаре в результате удара высокоточным снарядом «Краснополь»

30.01.2023, 0:29, Новости дня
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В четверг российские войска нанесли удар высокоточным снарядом «Краснополь», уничтожив полевой штаб и центр связи вооруженных сил Украины в Угледаре, обнаруженные по работе терминала Starlink, сообщают СМИ.

Штаб и центр связи находились в здании котельной, их обнаружили, когда средства радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Свет-КУ» позволили выявить антенну терминала спутниковой интернет-связи Starlink, передает RT.

Как информирует RT в Telegram, в штаб поступали данные от украинских подразделений 72-й механизированной бригады, 23-го стрелкового батальона и частей территориальной обороны как в городе, так и вне его. 

Уничтоженный центр связи со Starlink стал третьим, обнаруженным в районе Угледара и Павловки комплексами РЭБ. Еще два уничтожили ударами, «Торнадо-С», «Гвоздики» и «Гиацинта-С» в декабре.

Напомним, Starlink в Украине стал массовым средством связи для ВСУ. Украинские военнослужащие используют Starlink не только в военных целях, а также для личных звонков и общения в соцсетях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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