В иракских органах безопасности сообщили об атаке неопознанных самолетов на группу грузовиков в Сирии

Группу грузовиков, въехавших в Сирию из Ирака, обстреляли неопознанные самолеты, сообщил источник в иракских органах безопасности.

Атака произошла у города Аль-Букемаль, передает РИА «Новости».

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