В иракских органах безопасности сообщили об атаке неопознанных самолетов на группу грузовиков в Сирии
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Группу грузовиков, въехавших в Сирию из Ирака, обстреляли неопознанные самолеты, сообщил источник в иракских органах безопасности.
Атака произошла у города Аль-Букемаль, передает РИА «Новости».
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