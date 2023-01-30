 

В иракских органах безопасности сообщили об атаке неопознанных самолетов на группу грузовиков в Сирии

30.01.2023, 0:28, Новости дня
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Группу грузовиков, въехавших в Сирию из Ирака, обстреляли неопознанные самолеты, сообщил источник в иракских органах безопасности.

Атака произошла у города Аль-Букемаль, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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