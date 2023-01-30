Глава Харьковской ВГА Синегубов сообщил о попадании ракеты ПВО С-300 в жилой дом

В центре Харькова ракета попала в жилой дом, предположительно, речь идет о ракете комплекса ПВО С-300, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

В нескольких областях Украины, в том числе в Харьковской, была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, передает ТАСС.

Напомним, ракеты украинских ПВО уже неоднократно становились причинами разрушений жилых домов и гибели мирных жителей на самой Украине. Более того, украинские ракеты падают на территории соседних стран, например Молдавии и Белоруссии. В Польше в результате подения украинской ракеты погибли два человека.

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