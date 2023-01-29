Американский конгрессмен Уилсон представил проект резолюции об установке бюста Зеленского в Капитолии

На рассмотрение Палаты представителей Конгресса США конгрессменом Джо Уилсоном вынесен проект резолюции об установке в здании Капитолия бюста украинского президента Владимира Зеленского.

Конгрессмен-республиканец из Южной Каролины выступил за то, чтобы совет по изящным искусствам приобрел бюст Зеленского, который, по мнению законодателя, следует установить для «демонстрации в подходящей для этого постоянной локации в крыле Палаты представителей». Сейчас документ находится на рассмотрении в профильном комитете по управлению палатой, передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре Зеленский посетил Вашингтон и выступил в Конгрессе США. Одним из самых запомнившихся эпизодов стал тот, в котором покидавшая пост спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, принимая от Зеленского украинский флаг, поцеловала ему руки.

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