 

Володин прилетел в Туркмению с официальным визитом во главе делегации Госдумы

29.01.2023, 23:15, Новости дня
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Туркмению, где провел встречи с местными парламентариями.

На 29–30 января запланирован официальный визит делегации Госдумы в Туркмению, в рамках которого пройдут встречи в местном парламенте. Депутаты РФ и Туркмении собираются рассмотреть новые форматы межпарламентского взаимодействия для развития отношений двух стран, передает РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе в Туркмении был создан высший орган народной власти – Народный совет (Халк маслахаты), который возглавил экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. При этом сам парламент был преобразован из двухпалатного в однопалатный.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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