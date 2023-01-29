Зеленский пожаловался на «очень жесткую» из-за «русских штурмов» ситуацию в Донбассе
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В районе Артемовска (Бахмута) и Угледара сложилась «очень жесткая» ситуация, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, бахмутское и угледарское, а также другие направления в Донбассе – «это постоянные русские штурмы» с высокой интенсивностью атак. Зеленский заявил: «Мы должны сделать время нашим оружием». Он призвал «ускорять» поставки вооружений Украине, а также «открытие новых нужных вооруженных опций», передает РИА «Новости».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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