Зеленский пожаловался на «очень жесткую» из-за «русских штурмов» ситуацию в Донбассе

В районе Артемовска (Бахмута) и Угледара сложилась «очень жесткая» ситуация, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, бахмутское и угледарское, а также другие направления в Донбассе – «это постоянные русские штурмы» с высокой интенсивностью атак. Зеленский заявил: «Мы должны сделать время нашим оружием». Он призвал «ускорять» поставки вооружений Украине, а также «открытие новых нужных вооруженных опций», передает РИА «Новости».

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