Отлично смотрятся как на мужчинах, так и на женщинах: модные фланелевые рубашки, куртки и пижамы в клетку

Классическая фланель изредка появляется в модных тенденциях не просто так. В дополнение к комфорту, который обеспечивает ткань, она отлично смотрится как на женщинах, так и на мужчинах, а также привносит нотку бунтарства 90-х. Теперь фланель снова в тренде и нравится многим знаменитостям.

Фланель не выйдет из моды

Фланелевая рубашка – явление, которое время от времени возвращается в моду. Первое возвращение состоялось еще в 90-х на показе бренда Bottega Veneta. Как раз на нем появилась Кейт Мосс во фланелевой рубашке. Так что сейчас самое время разбудить в себе рокера 90-х, выросшего на таких гранж-группах, как Nirvana, и одеться во фланель!

Когда дело доходит до стиля, самый идеальный выбор — придерживаться классического а-ля дровосек. Их стиль прекрасно подходит и женщинам. Поэтому смело носите классические джинсы с фланелью. А когда речь заходит о классике, то подразумевается культовый модный Levi’s 501. Добавить к джинсам этого бренда простую белую майку или черную водолазку в комбинации с любимыми фермерскими туфлями или ботинками челси и классический фланелевый образ готов.

Конечно, фланель также можно сочетать с леггинсами и носить на голое тело. А если выбрать размер оверсайз, фланелевую рубашку можно использовать и как воздушное платье в летние дни или как дополнение к джинсовым шортам.

Кстати, покрой и окрас рубашке в клетку уже некоторое время назад перебрался и на другие предметы гардероба. Большой популярностью пользуются удобные куртки оверсайз, которые на первый взгляд похожи на фланель, но выполнены из более теплого и прочного материала. А еще фланель отлично согревает. Поэтому прекрасной идеей будет покупка пижамы из этой ткани.