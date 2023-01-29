Мнение: Неизвестный разгром русского флота

Да, не зря говорят – век живи, век учись. Я в школе по истории всегда был отличником – потому что читал не только и не столько учебник, сколько и всякую историческую литературу, любую, какую мог достать, просто потому, что было интересно. На вступительных в МГУ – даром что поступал я на психфак – в 1984 году был устный экзамен по истории СССР: и я, узнавший об этом удивительном обстоятельстве буквально за 6 дней до дня экзамена, все ж сумел к нему подготовиться и сдать на “5” – только потому, что я действительно знал и любил историю в рамках школьного курса (то, как это было, я описал в своем цикле “как я поступал в МГУ”).

Но с тех пор всю последующую жизнь я постоянно натыкаюсь, как на подводные рифы, на свидетельства того, сколько ж в той “советской истории” (которая в почти неизмененном виде перетекла и в РФ) было всяких лакун, умолчаний или даже прямого вранья! Только что обнаружил вовсе удивительное: мощное морское сражение с участием Балтийского флота России, в ходе которого он был практически уничтожен… и о котором я вообще никогда не слышал!

Даже как-то прикольно: разгром русского флота уровня Цусимы, повлекший за собой крайне невыгодный мирный договор… и тишина. Вообще нигде никаких следов! Вот тебе и история России. По-моему, крайне яркое свидетельство, насколько вообще история “для масс” есть буквально публичная девка для властей предержащих, которые ее корежат и переписывают в любую сторону, создавая угодные им “национальные мифы” (например, о “непобедимости” нашего народа). У нас ведь и Бородино, и сражение под Прохоровкой – всё “победы”, даже вопреки всякому здравому смыслу. А когда, стало быть, исказить “с точностью до наоборот” уж никак не получится – тогда мы такой конфуз просто… вычеркиваем. Убираем, как и не было. И продолжаем величаво гордиться собою.

Вот, нашел наиболее складный рассказ о том “конфузе”:

“Второе Роченсальмское сражение: главный позор русского Балтийского флота

Второе Роченсальмское сражение 1790 года редко вспоминают, хотя, пожалуй, после Цусимы это самое страшное поражение русского военного флота, а к тому же оно стало самым большим морским сражением на Балтике за всю историю войн. В истории русско-шведских войн больше запомнились победные для России Гренгам, Гангут, Гогланд. Эта неудача произошла у ныне финского городка Котка, а тогда — у шведской крепости Роченсальм. В той войне за утраченные прежде территории шведы полагались прежде всего именно на флот. Король Густав III и флаг-капитан Карл Олаф Кронстедт летом 1790-го отвели флот к Роченсальму после тяжелых сражений и стали готовиться к отражению нападения русских. Русский флот под командованием вице-адмирала Карла Нассау-Зигена подошел к Роченсальму 9 июля и сходу, второпях и без разведки атаковали шведов. Как считает Доценко В. Д. в книге «Мифы и легенды русской морской истории», чтобы успеть победить за день и таким образом приурочить победу ко дню восшествия Екатерины II на престол. И хотя у русских было больше орудий и матросов, они были отброшены из-за неблагоприятного для них направления ветра, а также огнем шведских кораблей и береговых батарей из крепости (береговая артиллерия обычно более эффективна, чем корабельная). Отступая, русские корабли бились о штормовые волны и тонули, часть была захвачена шведами в абордажных боях.

Сражение не успели закончить 9 июля, и оно завершилось на следующий день полным поражением русского флота. Он потерял до 12 тыс. человек убитыми и ранеными (из 18,5 тыс.) и 22 боевых корабля, включая флагман Нассау-Зигена «Катарина» (шведские потери — 300 человек и 6 кораблей). При этом шведы захватили до 1412 штук больших и малых пушек, пишет Брикнер А. в книге «Война России с Швеций в 1788—1790 годах». Это ужасающее поражение привело к тому, что войну пришлось закончить на невыгодных для России условиях Верельского мирного договора — все завоевания предыдущих двух лет войны пришлось оставить, и империя не приобрела в войне ничего, а потеряла немало (лишь потратила огромное количество денег, утратила флот и испортила себе репутацию одной из сильнейших морских держав)” (ДЗЕН).