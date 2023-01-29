 

Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Путиным

29.01.2023, 21:57, Новости дня
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Президент Турции Таийп Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным и между двумя странами в целом.

«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», – цитирует его ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как «все нападали на Россию».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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