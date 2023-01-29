Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Путиным
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Президент Турции Таийп Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным и между двумя странами в целом.
«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», – цитирует его ТАСС.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как «все нападали на Россию».
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