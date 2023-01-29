Антиполицейское движение в США опустошает силы правопорядка и вредит темнокожим

Общественное недовольство по поводу громкого убийства полицейскими 29-летнего Тайра Николса в штате Теннеси может обернуться массовыми беспорядками, которые охватывали страну в прошлом. Но, как показывает практика, подобные протестные акции не приводят к конструктивным изменениям в системе правосудия и в первую очередь негативно сказываются на афроамериканцах, заявил в интервью Fox News журналист Майкл Шелленбергер.

Майкл Шелленбергер — один из лучших журналистов в нашей стране. Его работы находятся на сайте Substack. Он только что написал статью как раз об этих событиях. Сегодня вечером он присоединяется к нашей программе, чтобы поделиться своим мнением. Майк, что вы думаете о происходящем? Что именно мы здесь наблюдаем и что это значит?

МАЙКЛ ШЕЛЛЕНБЕРГЕР, публицист: Рад участвовать в вашей программе, Такер. Разумеется, видео, на котором полиция избивает молодого человека* в Мемфисе, штат Теннесси, приводит в ужас.

Да.

МАЙКЛ ШЕЛЛЕНБЕРГЕР: Но я думаю, что вы абсолютно правы: у антиполицейского движения руки в крови. После протестов и беспорядков, вызванных смертью Джорджа Флойда в 2020 году, число убийств темнокожих увеличилось не менее чем на 3000.

В 2022 году были убиты около 30 безоружных афроамериканцев, 60 полицейских. Но, предположительно, всего за этот период погибли свыше 8000 афроамериканцев. И, очевидно, что причиной тому антиполицейское движение, которое привело к массовому исходу людей из сил правопорядка, их деморализации и отступлению.

Так что это действительно довольно коварная, опасная ситуация. И я думаю, что, глядя на развитие этих протестов, необходимо отличать людей, которые искренне требуют реформирования полиции, от антиполицейского движения, которое превратилось в одно из самых контрпродуктивных насильственных движений в американской истории.

Если только реальная цель движения не та, которую они декларируют. Если только его реальная цель не состоит в том, чтобы подчинить федеральным властям региональную полицию и дать им контроль над всеми вооружёнными организациями в стране. Как вы думаете, такое возможно?

МАЙКЛ ШЕЛЛЕНБЕРГЕР: На мой взгляд, то, что мы сейчас наблюдаем, — опустошение сил правопорядка. Полицейским управлениям по всей стране не хватает от 300 до 500 сотрудников. Вот почему мы… я имею в виду, что протесты в Мемфисе, которые вы только что освещали, демонстрируют нехватку полицейских. И в результате люди — афроамериканцы, — которых, по их (участников движения. — ИноТВ) словам, они хотели спасти, пострадали в гораздо большей степени.

То есть, по крайней мере, 3000 дополнительных убийств темнокожих, которые произошли со времён протестов Джорджа Флойда, против 30 убитых (полицией безоружных. — ИноТВ) в прошлом году. Эти значения даже сравнивать невозможно.

Действительно невозможно. И спасибо. У вас всегда есть статистика. Мы это ценим. Майкл Шелленбергер.

Дата публикации 28 января 2023 года.

* Накануне власти опубликовали видео, на котором во время ареста полицейские до смерти избивают 29-летнего темнокожего американца Тайра Николса (прим. ИноТВ).