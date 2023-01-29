Счета за отопление вызывают возмущение у самых бедных американцев, как и у большинства россиян

В январе этого года счета за отопление жителей западных штатов Америки выросли по меньшей мере втрое, пишет ABC News. Как поясняет телеканал, виной всему может быть возросший спрос на природный газ из-за резкого похолодания в регионе. При этом мировые цены на голубое топливо продолжают снижаться, отмечается в репортаже.

Этим утром города на Западе США ощутили жар, ведь цены на газ взлетели до небес.

МУЖЧИНА: Нужно пойти узнать, что происходит с этим счётом.

Потребители были шокированы после того, как стоимость отопления в январе выросла на 300 процентов.

МУЖЧИНА: В прошлом месяце вышло дорого. Обычная цена для этого времени года 180 долларов, но на этот раз стоимость была больше 700 долларов.

Мэрия в Деминге, небольшом городке неподалёку от Эль-Пасо, вынуждена была закрыться после того, как чиновникам стали поступать угрозы от людей, вынужденных выбирать между оплатой отопления и покупкой еды.

АРОН СЕРА, глава городской администрации Деминга: Мы ждём с начислением пени за просрочку и отключением до марта.

Тем временем в Калифорнии в компании SoCal Gas газ теперь стоит в пять раз больше, чем в январе прошлого года. Власти штата обещают отсрочить оплату с помощью кредитов на покупку природного газа. А администрация Лос-Анджелеса призвала генерального прокурора провести расследование причин повышения цен.

Одновременно с этим цены на природный газ по всему миру снижаются. И многие задаются вопросом, почему счета жителей запада США растут. Согласно недавнему отчёту компании Natural Gas Intelligence, резкое похолодание в западном регионе подстегнуло спрос до исторически высоких показателей, притом что американские поставки всё ещё замедлены из-за взрыва газопровода в Аризоне в 2021 году.

Хорошая новость в том, что спрос, скорее всего, достиг в прошлом месяце своего пика. Это означает, что в феврале счета должны начать снижаться.

Дата выхода в эфир 27 января 2023 года.