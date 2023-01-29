Первые неграждане

Россиянке в Канаде отказали в консульских услугах посольства из-за оппозиционного активизма.

Гражданке РФ Елене Пушкаревой, проживающей в Оттаве, отказали в предоставлении консульских услуг в посольстве РФ. Об этом сама Пушкарева рассказала «Новой газете». Сотрудники посольства, по словам женщины, сослались на устное распоряжение посла в Оттаве Олега Степанова. И сообщили, что причиной для отказа стало ее участие в Facebook*-сообществе «Силы добра Оттавы и Виннипега за прекрасную Россию будущего» и участие в политических акциях в Оттаве. Дипломаты, утверждает Пушкарева, заявили ей, что ее действия носят экстремистский характер.

Елена рассказывает, что записалась в посольство РФ для совершения нотариальных действий на 18 января 2023 года. Утром этого дня ей позвонил неизвестный мужчина, не представился и сообщил, что ей отказано в предоставлении консульских услуг.

— У меня была реакция шока. Мое государство в лице господина посла меня отрезает, говорит, что не собирается уважать мои права, — вспоминает Пушкарева.

Елена все равно пошла в консульство, но ей даже не открыли дверь, подтвердив аннулирование приема по домофону. Сотрудник ведомства сообщил, что утром ей звонил его коллега. За подробной информацией он рекомендовал Пушкаревой обратиться лично к послу.

Елена Пушкарева считает отказ российских дипломатов в предоставлении услуг неправомерным, Олегу Степанову она направила письмо с просьбой дать мотивированный ответ по ее проблеме. Ответа пока не последовало.

— Во-первых, с моей точки зрения, решение посла является безосновательным. Во-вторых, оно является превышением его должностных полномочий. Оно антиконституционное, так как лишает меня, гражданку России, моих гражданских прав. Как жительница я имею право на услуги консульства, а также могу свободно высказывать свое мнение, если оно не угрожает окружающим.

Елена Пушкарева не является сторонником Навального, но выходит на митинги за свободу политзаключенных в России. На фото из личного архива — у российского посольства

Российские активисты, проживающие в Оттаве, организовали группу в Facebook в январе 2021 года после возвращения Алексея Навального в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком». Россияне стали выходить на согласованные митинги за освобождение политзаключенных. По словам Елены, активисты не являются сторонниками Навального и никак не связаны с его структурами.

— Страница в Facebook — про возвращение государственной структуры РФ в правовое поле. Да, мы цитируем Навального, но это не значит, что мы его сторонники. Мы, безусловно, его поддерживаем в той части, что его незаконно преследовали, он один из лидеров российской оппозиции.

Несмотря на отказ российского посла, Елена приняла участие в международном митинге 21 января за свободу политзаключенным в Оттаве. Она подчеркивает, что для нее важно публично высказывать свое мнение, так как в РФ за это задерживают сотни людей.

— С момента, как посадили Навального, ситуация нисколько не улучшилась, наоборот, политических заключенных стало больше. Мы продолжаем не соглашаться, протестовать и требовать их освобождения.

Пушкарева уехала из Москвы в Оттаву в 2013 году по политическим причинам. В беседе с корреспондентом «Новой» она сообщила, что толчком к эмиграции стало возвращение Владимира Путина на пост президента. В своем письме послу РФ в Канаде она отмечает, что решение об отказе в предоставлении консульских услуг было принято без представления ей каких-либо обоснований того факта, что она может «угрожать безопасности» РФ или ее дипломатического представительства в Оттаве, и просит посла РФ Олега Степанова вернуть ситуацию в правовое русло.

Российское посольство в Канаде. Фото: Justin Tang / Zuma / TASS

Журналист «Новой» дозвонился до консульского отдела при российском посольстве в Оттаве.

Там сообщили, что Елене Пушкаревой отказали не в предоставлении услуг как таковых, а в доступе в консульский отдел, который дипломаты назвали «режимным учреждением».

При этом собеседник «Новой» не стал уточнять, как жительница РФ должна получить услугу, не находясь в здании.

Юлия Глазова

* Является продуктом компании Meta, признанной экстремистской в РФ.

—