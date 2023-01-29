Мнение: Зеленского Бах разочаровал

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии украинских спортсменов, тренирующихся в разрушенных зданиях. И заявил о недопустимости допуска российских спортсменов на международные соревнования.

Дословно: «Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего председателя Международного олимпийского комитета. Не раз с ним говорил, и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования».

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, заявил, что в мире многие поддерживают идею возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. И добавил: «Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян».

Зачем Зеленский хочет добиться изоляции российских спортсменов? Что бы у российской пропаганды появился еще один антиукраинский аргумент? Мол, Украина хочет ликвидировать российский спорт?

Что бы у российских стрелков, лучников, биатлонистов, боксеров, борцов и пр…появился мотив записаться в добровольцы? Мол, международных соревнований все-равно нет и не будет, пойду мстить тем, кто лишил меня этого?

Фотографии отсюда

—