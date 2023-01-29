Мнение: Непатриотичный спорт, оценка ВВП по освещению и триллион евро на энергосубсидии

1. В новом выпуске Клуба Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером обсудили корни патриотической недостаточности российских спортсменов, а также наметили возможных союзников России в военном альянсе против США. К посту я прикрепил фрагмент беседы про спортсменов. Полную версию (и другие заседания Клуба) можно найти на Спонсоре, выложим в 17 часов (ссылка).

2. В США придумали оценивать размер экономики стран по энергопотреблению, а точнее по освещённости страны на снимках из космоса. Затрачиваемая на освещение энергия – это более серьёзный, физически обоснованный показатель, чем ВВП в номинальных долларах, которые можно легко напечатать и которые быстро обесцениваются. Изучив данные, западные либеральные экономисты заявили, что эффективность экономики зависит от уровня свободы в стране, и что в «авторитарных странах» эта эффективность ниже (ссылка):





Ученые Чикагского университета предложили новый способ оценивать уровень внутреннего валового продукта (ВВП) стран. По мнению доктора Луиса Мартинеса, помочь в этом могут данные об освещенности страны, полученные со спутниковых снимков. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование.

Мартинес отметил, что по мере роста экономики появляется больше домов, больше фабрик, больше уличных фонарей, которые производят свет. По словам Мартинеса, определить по снимкам точный показатель ВВП нельзя, но динамика освещенности страны может указать на расхождение официальных данных с реальностью.

Ученые также оценили спутниковые данные и показатели ВВП стран в зависимости от их «уровня свободы и несвободы». По их данным, среднее расхождение этих показателей в авторитарных странах составило 35 процентов. К «несвободным» странам ученые отнесли Россию, Казахстан, Катар и ряд других.

Понятно, что список несвободных стран формируется не по уровню реальных свобод (который сложно определить), а по степени неугодности той или иной страны США. Напомню, американцы записывают в свободные демократические страны даже откровенно диктаторские режимы, если только их возглавляют, как говорят в США, «свои сукины сыны».

Но, предположим, американские учёные действительно каким-то образом честно рассчитали, что освещённость на спутниковых снимках России не настолько велика, как должна была бы быть при официальном российском ВВП. Тогда как в западных странах освещённость такая, какая надо, или даже выше. На это можно возразить следующее:

– Плотность населения в России ниже, чем в Европе и США, густонаселённых регионов у нас не так много. Разумеется, на малонаселённых территориях меньше как возможностей, так и потребностей в уличном освещении. Круглосуточно свет горит в крупных городах, где есть ночная жизнь, в России концентрация этих городов из-за огромной территории не так велика.

– Россия расположена по большей части в высоких широтах, поэтому весной и летом по вечерам у нас светло, потребностей в освещении меньше, чем в более южных странах Запада.

– Зимой у нас, напротив, быстро темнеет, однако зимой у нас ещё и холодно, и население традиционно предпочитает сидеть дома, что опять же снижает потребности в освещении. Точнее, у нас освещаются прежде всего квартиры и прочие внутренние помещения, а не улицы.

– Зимой в России в большинстве регионов лежит снег. Даже слабое уличное освещение при наличии отражающего его снега и льда даёт относительно комфортный уровень освещённости.

– Электричество в России тратится не только на свет, но и на отопление, например. Почему бы не включить этот фактор в оценку уровня ВВП? Тем более, что отопление в России – это важный показатель уровня жизни, выгодно отличающий нас от Западной Европы, где зимою люди мёрзнут в своих домах при 16-18 градусах, тогда как у нас топят выше 20 градусов (как правило, ближе к 25).

– Также электричество в России тратится на энергоёмкие производства, например, на выплавку алюминия. То есть на то, что та же Европа с трудом теперь может себе позволить из-за дороговизны энергии. Пожалуй, это тоже следовало бы включить в оценку ВВП.

В общем, сравнивать надо сравнимое. Либо вводить огромное количество поправок на различия между сравниваемыми объектами. Напрямую, без особых оговорок, на основе уровня освещённости можно делать выводы разве что для соседних, близких по географическим и демографическим показателям стран. Например, при сравнении коммунистической Северной и капиталистической Южной Кореи.

3. Для Европы нынешняя зима выдалась относительно тёплой, что помогло им избежать катастрофического сценария в энергетике. Но отказ от поставок российских нефти и газа обошёлся европейцам дорого. Блогер Павел Шипилин пишет (ссылка):

«Европейские страны потратили почти триллион евро на энергетические субсидии. Несмотря на эти усилия, оптовые и розничные цены на газ и электричество по-прежнему намного выше докризисного уровня. Из-за эффекта запаздывания цифры в счетах за электроэнергию снизятся только во второй половине года. А поскольку власти защитили семьи от скачка оптовых цен на рынке, в будущем снижение стоимости тоже будет меньше», — написал на днях Bloomberg. Чем, собственно, подтвердил мой незатейливый тезис.

Тем не менее вопрос о том, надолго ли хватит европейским странам накопленного жирка, остался открытым. Ведь энергетический кризис, вынудивший власти закупать газ вдвое-втрое (а было и вчетверо-впятеро) дороже, привел к тому, что многие промышленные гиганты — главные налогоплательщики навострили лыжи в США, Китай и другие страны, где условия для бизнеса благоприятнее, а газ дешевле. Соответственно, налогов в казну поступать будет меньше, а значит, в сравнительно недалеком будущем возможность смягчать для населения высокие цены на углеводороды если не исчезнет совсем, то значительно убавится.

На мой взгляд, это совершенно очевидно.

Триллион евро — это очень много даже для пока еще богатенькой Европы. А для бедных стран сумма совершенно неподъемная. Конечно, для украинцев размолотивших собственную страну ради европейских зарплат и пенсий (которые, к слову, им никто не обещал) сама мысль о том, что ЕС может обнищать, звучит кощунственно. Но мы живем в такое время, когда невозможное становится возможным.