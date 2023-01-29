Мнение: Это Навальный?!

По Сети сейчас разгоняют жуткое фото, на котором якобы изображен Навальный СЕЙЧАС. Фото, правда, очень плохого качества (переснято с камеры видеонаблюдения?), и разглядеть, кто там на фото, практически невозможно. Возможно, это другой человек, возможно, это фотошоп.

Однако люди публикуют и перепубликуют этот страшный коллаж не зря: дело в том, что в глубине души ни у кого нет сомнений в том, что такое вполне МОЖЕТ БЫТЬ. Потому что ничто не могло бы этому помешать в современной Эрефии. Гражданский надзор за условиями в российских тюрьмах отсутствует? Да. Судебная система полностью дискредитирована и никогда не будет выступать против властей? Да. Иностранное общественное мнение не может никак влиять на ситуацию в РФ? Не может. В самих российских тюрьмах творится беспредел, и условия там страшные? Конечно.

А Навальный был арестован в середине января 2021 года. Стало быть, он сидит уже более 2 лет. За два года, если человеку не давать ни толком есть, ни толком спать, да еще нагружать тяжелой физической работой – его можно превратить (по крайней мере внешне) во что угодно.

И при этом – за что, собственно, Навальный сидит? За то, что не умер, когда его пытались отравить. За то, что вернулся в Россию, считая, что он ни в чем не виноват, что у него есть сторонники, что они не допустят…

Что ж, режиму нужны хоть какие-то победы. С Украиной не получаются – они надеются, что удастся сломить хотя бы Навального. Все остальное в этой стране они уже сломили.