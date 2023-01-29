Жители Франции вынуждены сокращать расходы на коммунальные услуги из-за резкого роста цен на газ

Канал сообщает, жители Тулуза вынуждены отказаться от горячего душа, потому что цены на коммунальные услуги выросли в три раза.

“Я слежу за тем, чтобы мои дети принимали короткий прохладный душ. Я сама умываюсь холодной водой. Мы готовимся к лету, когда будет холодный душ”, – сказала Софи Паскель, жительница многоквартирного комплекса в интервью журналистам. Она отметила, что экономия горячей воды – единственная возможность снизить оплату квартиры площадью 60 квадратных футов.

“Мой ежемесячный счет увеличился со 140 евро до 400 евро, а месячная зарплата – 1100 евро”, – отметила она.

По данным телеканала, хотя управляющая компания планирует заключить новый контракт с поставщиком, как только рыночные цены упадут, они также намерены оказать помощь тем, кто находится в наиболее тяжелом положении.

Из-за специальной операции на Украине Запад усилил санкции против России, что привело к росту цен на продукты питания, топливо и электроэнергию в Европе. Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика ослабления и сдерживания РФ является долгосрочной стратегией. Санкции нанесли серьезный экономический удар по мировой экономике. Причем главная цель Запада – сделать миллионы людей еще более бедными.