В Сомали обстреляли российский вертолет

В аэропорту Могадишо (Сомали) обстреляли российский вертолет АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги», участвующий в гуманитарной миссии, пострадавших нет, сообщили в посольстве РФ в Джибути.

Как информирует РИА «Новости», вертолет был обстрелян еще 23 января, но сообщили об этом инциденте только сейчас.

В посольстве сообщили, что вертолету нанесен несущественный ущерб. Пострадавших в результате инцидента нет, российские пилоты продолжают работу в штатном режиме.

По предварительным данным, к обстрелу причастна действующая на территории Сомали террористическая группировка «Аш-Шабаб», проводится расследование.

Ранее в результате нападения боевиков в Сомали погибли по меньшей мере 12 солдат правительственных войск.

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