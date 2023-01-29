 

Почему орёт Варнава – Личное мнение

29.01.2023, 20:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известная Екатерина Варнава, которая снялась в каком-то фильме голенькой, возмутилась мнением своих подписчиков.

Разоралась, короче.


Фото: Соцсети

«А я как-нибудь со своим 38-летним тельцем и желанием быть такой, какой мне хочется вчера, сейчас и завтра пока справляюсь сама. Если что, я знаю, что могу обратиться к вам за советом».

В чём Катька однозначно права?

Да сразу скажу: во всём. И тельце 38-летнее, и право имеет его показывать.

Ну нравится Катьке шокировать всех! Вот чем она хуже какой-нибудь Волочковой? Значит, Насте можно сидеть в шпагате, а Катьке — нет?

Это неправильно. И Варнава тоже может себя порадовать. А вот радоваться ли нам или грустить — дело наше.

Не исключаю, кстати, совершенно того, что кому-то и Катька может нравиться. Нет, ну а чего? Худенькая, подвижная, довольно активная, веселушка.

А ты, Катерина, на людей не обижайся. Им же надо чего-то сказать, а ты разве, как актриса — или кто ты там? — не для зрителей стараешься? Пусть говорят, высказываются.

«Почему голая, почему балахоны, почему худая, почему толстая, почему блондинка, почему в темный покрасилась, что с носом, что с губами, что с глазами, что с тобой, ты кто, что я здесь делаю?», — обобщила Варнава основые претензии.

Так ты ответь! Спрашивают, почему голенькая? Напиши — так положено по сценарию. Почему худая? Всхуднула. Почему толстая? Отъелась. Что с губами? Шлёпаю ими. С носом? Такой уж вырос. И так далее.

А ругаться не надо — выглядит глупо.

Как вы реагируете на критику своей внешности? Злитесь?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03.22 / Мама покойной Юлии Началовой привела неопровержимые доказательства процветания нацизма на Украине

20.08.20 / Архивы августа: Как маленький русский корабль испугал огромную германскую эскадру

13.02.22 / Учитель с желтой карточкой

16.02.22 / Танкистка с бревна – Личное мнение

31.10.22 / “Запутались”: спутавшийся с бывшей женой Козловский кинул обрюхаченную Акиньшину

06.09.21 / Скандалы: ВТБ платит

04.04.22 / 10 книг для тех, кто смотрит “Позолоченный век” и увлекается историческими сериалами

06.07.22 / Американцы больше не гордятся своей страной – и виноват в этом Байден

23.01.22 / На Митинском рынке задержали торговца, продававшего радиолампы для истребителя пятого поколения

03.12.22 / “Все извратили”: Киркоров возмущен чудовищной клеветой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика