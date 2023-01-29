Почему орёт Варнава – Личное мнение
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Известная Екатерина Варнава, которая снялась в каком-то фильме голенькой, возмутилась мнением своих подписчиков.
Разоралась, короче.
Фото: Соцсети
«А я как-нибудь со своим 38-летним тельцем и желанием быть такой, какой мне хочется вчера, сейчас и завтра пока справляюсь сама. Если что, я знаю, что могу обратиться к вам за советом».
В чём Катька однозначно права?
Да сразу скажу: во всём. И тельце 38-летнее, и право имеет его показывать.
Ну нравится Катьке шокировать всех! Вот чем она хуже какой-нибудь Волочковой? Значит, Насте можно сидеть в шпагате, а Катьке — нет?
Это неправильно. И Варнава тоже может себя порадовать. А вот радоваться ли нам или грустить — дело наше.
Не исключаю, кстати, совершенно того, что кому-то и Катька может нравиться. Нет, ну а чего? Худенькая, подвижная, довольно активная, веселушка.
А ты, Катерина, на людей не обижайся. Им же надо чего-то сказать, а ты разве, как актриса — или кто ты там? — не для зрителей стараешься? Пусть говорят, высказываются.
«Почему голая, почему балахоны, почему худая, почему толстая, почему блондинка, почему в темный покрасилась, что с носом, что с губами, что с глазами, что с тобой, ты кто, что я здесь делаю?», — обобщила Варнава основые претензии.
Так ты ответь! Спрашивают, почему голенькая? Напиши — так положено по сценарию. Почему худая? Всхуднула. Почему толстая? Отъелась. Что с губами? Шлёпаю ими. С носом? Такой уж вырос. И так далее.
А ругаться не надо — выглядит глупо.
Как вы реагируете на критику своей внешности? Злитесь?
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Источник: Лена Миро
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