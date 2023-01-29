Хватит сплетен и пустых разговоров: женатый Газманов оказался перед сложным выбором

2023-й год особенный для Олега Газманова. В этом году он вместе с супругой Мариной отметит фарфоровую свадьбу. Но не только в личной жизни певца ждет важное событие. По словам нумеролога Ольги Фисенко, для 71-летнего артиста этот год самовыражения, раскрытия потенциала и самосовершенствования.

В беседе с “Дни.ру” эксперт отметила: 2023-й станет для Газманова радостным и веселым, если певец будет заниматься тем, что приносит ему удовольствие. “Важно быть любознательным, настойчивым и терпеливым. Важно будет раскрывать творческие способности”, – подчеркнула Фисенко.

При этом нумеролог предупредила Газманова о необходимости внимательного отношения к деньгам, доходам. Мол, нужно взять финансы под контроль. А еще Олег должен отказаться от пустых разговоров, сплетен и одиночества. Тогда в его жизни точно все будет хорошо.

Газманов, можно сказать, оказался перед довольно сложным выбором. Приняв правильное решение, достигший высот артист сможет добиться еще большего.

Ранее Олег Газманов поделился фотографией в Крещение Господне. Так поклонники нашли замотанное в белую тряпку тело артиста на краю проруби. У певца было боевое выражение лица. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.