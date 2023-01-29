Ученые научились предсказывать рак по покупкам в магазинах

Результаты исследования продемонстрировали, что по списку покупок в магазине можно предсказать рак. Оказывается, количество болеутоляющих и препаратов от расстройства желудка было намного выше у женщин, у которых через время обнаружили рак яичников.

Ученые пришли к выводу, что список покупок изменяется за примерно восемь месяцев до постановки диагноза. Поэтому они считают, что такой метод также можно использовать при диагностике онкологии.

Таким образом, в среднем добровольцы эксперимента с раком яичников распознавали симптомы за четыре с половиной месяца до того, как им ставили диагноз, а также примерно через месяц посещали медицинское учреждение. Специалисты утверждают, что новые данные могут помочь в лечении этого недуга.