 

Ученые научились предсказывать рак по покупкам в магазинах

29.01.2023, 19:56, Разное
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Результаты исследования продемонстрировали, что по списку покупок в магазине можно предсказать рак. Оказывается, количество болеутоляющих и препаратов от расстройства желудка было намного выше у женщин, у которых через время обнаружили рак яичников.

Ученые пришли к выводу, что список покупок изменяется за примерно восемь месяцев до постановки диагноза. Поэтому они считают, что такой метод также можно использовать при диагностике онкологии.

Таким образом, в среднем добровольцы эксперимента с раком яичников распознавали симптомы за четыре с половиной месяца до того, как им ставили диагноз, а также примерно через месяц посещали медицинское учреждение. Специалисты утверждают, что новые данные могут помочь в лечении этого недуга.


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