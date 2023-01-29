 

Мнение: Страдания Володина

29.01.2023, 19:55, Разное
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«…лишили людей политических прав и свобод, уничтожили оппозицию: закрыли неугодные СМИ, запретили политические партии…. Об… народе никто не думал. Страну разграбили….»

Если судить о том, что творится на душе спикера парламента России Вячеслава Володина по этим цитатам, можно было бы подумать, что он сошел с ума и резко критикует Россию. Но это не про Россию. Это про Украину.

Ну и финальный аккорд воззвания Володина: «Специальная военная операция стала освободительной для граждан Украины и славянских земель от американских колонизаторов».


Отсюда

Похоже, мучается Володин, переживает, страдает за Украину.

Чтобы на Украине все было не хуже, чем в России? И с политическими правами и свободами, и с оппозицией? А тем более с раграблением страны?

Удивительно, что текст, выложенный в Telegram-канале Володина сегодня утром, несмотря на воскресный день набрал уже более 1,6 млн просмотров и почти 5 тыс коментов. Простые читатели тоже переживают за Украину?

Фотография Вячеслава Володина отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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