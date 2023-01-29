Мнение: Очередь на российскую нефть, рост нефтяных цен и Россия против КСА на рынке Китая

1. Ещё одна азиатская страна, вслед за Индией и Ираном , начнёт вскоре масштабные закупки российской нефти. На этот раз речь идёт о 230-миллионном Пакистане, который договорился о первых поставках из России начиная с апреля (ссылка). В 270-миллионной Индонезии тем временем с откровенным нетерпением ждут, – прямо-таки требуют, – чтобы Россия начала поставлять нефть и им тоже (ссылка):



Власти Индонезии разочарованы тем, что пока не могут закупить российскую нефть, особенно с учетом того, как она подешевела. Об этом в ходе своего выступления на инвестиционном форуме в Джакарте заявил координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан, передает РИА Новости.

Чиновник рассказал, что даже ездил в Россию на переговоры, но и пять месяцев спустя дело не сдвинулось с мертвой точки. «Теперь, когда нефть подешевела, разве вы не можете сделать нам предложение по ее закупке? Мы ждем, прошу, поторопитесь», — обратился он к российской стороне.

Маленькое уточнение — российская нефть для конечных покупателей если и подешевела, то символически, на пару долларов. Нет смысла снижать цену, когда покупатели стоят в очереди, размахивая кошельками. Проблема сейчас не в том, чтобы найти покупателя, а в том, чтобы найти танкеры. Наши нефтяники долго ленились, они начали активно скупать чёрный танкерный флот буквально пару месяцев назад. Полагаю, примерно до весны российским нефтяникам придётся платить за доставку нефти больше, так как танкеров будет не хватать.

2. Цены на нефть за последние пару недель снова выросли и устойчиво находятся на уровне 86-87 долларов за баррель (ссылка). Примерно столько же было в конце ноября, до введения в США и Европе «потолка цен на российскую нефть». После введения случился провал цен примерно до 76 долларов, на ожиданиях того, что теперь-то уж Россия покорно завалит всех дешёвой нефтью.



Похоже, эти ожидания пошли прахом. Более того — наши нефтяные компании получили отличную возможность решить две старых проблемы: завести собственный танкерный флот и закрепиться на тех рынках стран Азии, куда ранее мы нефть в заметных объёмах не поставляли.

3. В Китай Россия продаёт большие объёмы нефти уже давно. В последнее время поставки растут ещё сильнее (ссылка):

Россия заняла второе место по экспорту нефти в Китай в 2022 году, поставив 86,25 миллиона тонн сырья (1,72 миллиона баррелей в сутки). На первом месте названа Саудовская Аравия, пишет Reuters со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Главный конкурент России на этом рынке поставил 87,49 миллиона тонн нефти в Китай. При этом КНР купила на восемь процентов больше российского сырья по сравнению с 2021 годом, а объемы поставок в декабре увеличились до 1,52 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Как видно, Россия поставляет в Китай почти ровно столько же нефти, что и Саудовская Аравия. Несмотря на то, что у арабов и себестоимость добычи вроде как ниже, и поставлять нефть по морю им вроде как проще.