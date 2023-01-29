Врач московской клиники два часа молился о болезнях для богатых пациентов

В отдел полиции в Балашихе доставили гражданина, который не хотел самостоятельно покидать территорию храма. Всё это время мужчина читал молитвы.

Остановить его не смог даже настоятель культового заведения отец Онуфрий. Во время дачи показаний священнослужитель подробно рассказал о деяниях прихожанина.

– Когда мужчина пытался пронести на службу собственные свечи, я уже почуял неладное. За свечи ему пришлось заплатить, а ещё он заказал молитву с именами, но не за здравие, а за болезни. Несмотря на щедрое пожертвование, я зачитывать его грешные фантазии отказался, – подчеркнул священник.

Получив отказ, мужчина стал целовать иконы и читать молитвы, в которых перечислял имена и фамилии своих пациентов и названия болезней: «Николаю Ивановичу геморрой, остеохондроз Вере Павловне да простатит Михаилу Юрьевичу», говорил прихожанин. Батюшка подошёл к нему и попросил прекратить осквернять храм, но вместо этого мужчина стал кричать и бить поклоны.

В полиции задержанный сообщил, что месяц назад устроился на работу терапевтом в элитной московской клинике, а до этого 20 лет занимал аналогичную должность в районной поликлинике. Новое место работы, по расчётам доктора, позволит ему осуществить свою мечту – приобрести квартиру-студию в Новой Москве.

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