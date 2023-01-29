Мнение: О неизбежности победы России… Почему Украина обречена и Запад ей не поможет?

Подзаголовок: «Истина, которую раскрыл гей».

О неизбежности победы России 10 дней назад заявил её президент Владимир #Путин. С таким заявлением он выступил в ходе посещения Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». И эти слова на все лады высмеяли проукраинские россияне. Мол, «неизбежным» бывает лишь наказание, а #победа куётся в бою, исход которого решают #экономика, #технологии, #мотивация и т.п. И куда тут со свиным рылом в калашный ряд — с 1,5% мирового ВВП «буром переть» против международной коалиции, объединяющей 40% глобального хозяйства?

Так-то оно так, но…

Кстати, а кто понял, к чему тут заглавная картина?

Совсем не просто так в качестве иллюстрации к заявленному в заглавии тезису приведена новаторская работа русского художника Николая Ге, чей прадед, Matieu de Gay, прибыл в Россию из Франции в 1789 году, едва только началась Великая французская революция. Умный был мужик, этот Мэтью, кстати. А картина его правнука, изначально называвшаяся «Христос и Пилат», больше известна под евангельским названием «Что есть истина?».

И она вызвала шквал эмоций у современников. Ибо там — всё не так, как должно быть. Центральное и основное место занимает прокуратор иудеи Понтий Пилат, а Иисус Христос жмётся почти на заднем плане. Римлянин свободен, раскован и залит светом, тогда как скукоженный и внешне робкий Спаситель остаётся в тени. Радикальнейший отход от «канона», где Свет был символом Добра и Правды, а тень — квинтэссенцией Зла. Где Сын Божий благообразно сиял и бал опрятен даже перед лицом смерти, а Его хулители и преследователи выглядели какими-то жалкими, ничтожными личностями.

Тут же — всё наоборот.

Но посмотритвсемогущийе на гениальное творение художника ещё раз, без шор и предвзятости.

Вот жестокий пятый прокуратор Иудеи, «всадник» Понтий Пилат. Он — в золотой тоге, самодовольный и наглый, что видно даже со спины. Он олицетворяет #власть римского императора, волен судить, казнить и миловать. И он чувствует себя полным хозяином положения, а потому, развлечения ради, может поиграть с очередным узником, как кошка с мышкой, в небольшой риторический диспут. «Что есть истина», — смеясь, вопрошает он Того, Кто принёс её в мир, и даже не ждёт ответа…

И вот «припёртый к стене» Иисус Христос — изможденный, страдающий, одинокий, ничуть не грозный, вопреки тогдашним представлениям о том, каким должен быть обетованный Мессия, новый Царь Иудейский. Но выглядит ли Он сломленным, поверженным, сдавшимся? Нет и ещё раз нет. Он спокоен и твёрд, а свет Истины ясно виден на челе Его даже в тени. Ну разве не таким должен быть Тот, Кто сказал: «Царствие Моё не от мира сего»?

А Пилат… Ну что Пилат? Римский чиновник вроде бы залит светом, но это всего лишь свет солнца — даже не отблеск земной власти Рима. И если посмотреть внимательно, нельзя не увидеть, что прокуратор стоит на пути Света, сам порождая Тень.

Наконец, картина ведь написана по событиям известным, когда суд времени уже вынес свой вердикт и утвердил его. Где сейчас тот «всемогущий» Рим? Пал, поверженный каким-то «варваром». Кто вспомнит без Гугла, как звали того римского кесаря, которому так ревностно прислуживал прокуратор? А ведь Тиберий был для современников буквально всемогущим и дел натворил он немало. Да и сам Понтий Пилат остался в истории разве не благодаря Одному из тысяч своих узников, чьё имя он, вероятно, не вспомнил уже и на третий день? Тогда как имя Христово и подвиг Его вот уже две тысячи лет утешают, ободряют, даруют надежду и вдохновляют миллиарды людей на планете.

Словом, не всё то #золото, что блестит © Не всегда кажущееся светом, им является на деле, и не всяк, кто чёрен, «орк» или чёрт.

А вообще, конечно, удивительно, как творение Николая Ге перекликается с днём сегодняшним. Точно так же самодовольный и властный гегемон рядится в белую тогу и «сияет» не своим светом. Но правды за ним нет, а сила его иллюзорна. Точно так же припёрт к стене, загнан в угол и погружён во мрак тот, за кем действительно Правда. И точно также наполовину подкупленная красивым образом жизни, наполовину одурманенная «мейнстримными» #СМИ толпа уже готова кричать «распни Его!» из страха потерять свои ништяки золотого миллиарда. Но что есть «приговор» новоявленного Понтия Пилата на фоне вердикта Истории?

В которой игемон остался тем, кто «умывает руки». И если нынешний гегемон повторит тот жест по каким-то своим причинам — что будет #Украина?

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