Мнение: Разговор о конфискациях по радио

Поучаствовал сейчас в прямом эфире по скайпу с радио “Комсомольская правда”. Тема разговора (мне сказали, что он планируется на полчаса) – “Надо ли лишать имущества и подвергать уголовному преследованию уехавших из России”, в общем, что-то по мотивам выступлений Володина, председателя ГосДумы. Честно говоря, еще вчера, когда мне это предложили, я слегка удивился – вроде “Комсомолка” радиостанция насквозь “зетная”, и они должны бы знать, что я не в их песочнице… Думал даже отказаться, но у меня ведь принцип – не отказываться от комментариев, коль уж их спрашивают.

Ну что – поучаствовал. В урезанном формате. Сказал, естественно, свое обычное мнение – что никого преследовать не надо, что у нас есть Конституция, а в ней – неприкосновенность частной собственности и свобода слова, и в ней же (я процитировал) содержится право “покидать свою страну и возвращаться в нее”. Количество раз не указано, должно оно быть четным или нечетным – тоже.

Ведущий мне стал указывать, что вон на Западе “у нас всё конфискуют, почему ж мы не должны…” – я ему в ответ свой любимый пример про Чикатило, который убил 60 девушек, и что ж тогда, “если ему было можно”, то и нам с ним можно прирезать пару-тройку школьниц? (думаю, пример вполне уместный – ведь в картине мира z-общественности “запад” – это Чикатило и есть, “даже хуже”, так что странно, что они говорят о необходимости “брать с Запада пример”…) Словом, предложил, в духе молодого Галковского, “играть на повышение”, а не на понижение.

В общем, ведущий со мной распрощался уже через 15 минут. Полчаса поговорить не вышло.