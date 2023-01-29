Fujitsu представила 14-дюймовый ноутбук, который весит всего 689 г

Японский производитель Fujitsu представил ноутбук UH-X/H1 с 14-дюймовым экраном. Он весит всего 689 г. Об этом пишет Rozetked.

Этот ноутбук является одним из самых легких на рынке. Новинка оснащена 14-дюймовым IPS-экраном и процессором Intel Core i7-1355U. Пользователю будет доступно 16 Гб оперативной памяти, а также твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ.

Толщина ноутбука, несмотря на его небольшой вес, составила стандартные 17,3 мм.

Корпус Fujitsu UHX/H1 изготовлен из углеродного волокна и магниево-литиевого сплава. Клавиатура, однако, выполнена из магниевого сплава. Это позволяет производителю снизить общий вес. Ноутбук также оснащен разъемами USB Type-C, Type-A, HDMI и Gigabit Ethernet. По некоторым данным, он может работать до одиннадцати часов на одном заряде.

Fujitsu UHX/H1 будет доступен в Японии с 9 марта по цене 240 000 иен, или около 128 тысяч рублей.