Суд в Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена Шелкова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината, пишет украинское издание «Страна.ua».

Комбинат производит ильменитовый концентрат, необходимый для получения титана и титановых сплавов, информирует РИА «Новости».

Одновременно с этим были арестованы принадлежащие Шелкову квартиры, счета и даже трактор.

Санкции в отношении Шелкова были введены указом президента Украины Владимира Зеленского в июне 2021 года.

Ранее ВАКС конфисковал все имущество экс-президента страны Виктора Януковича, включая пушку XIX века.

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