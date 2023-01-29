Суд в Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена Шелкова
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината, пишет украинское издание «Страна.ua».
Комбинат производит ильменитовый концентрат, необходимый для получения титана и титановых сплавов, информирует РИА «Новости».
Одновременно с этим были арестованы принадлежащие Шелкову квартиры, счета и даже трактор.
Санкции в отношении Шелкова были введены указом президента Украины Владимира Зеленского в июне 2021 года.
Ранее ВАКС конфисковал все имущество экс-президента страны Виктора Януковича, включая пушку XIX века.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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