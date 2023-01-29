Блинкен: США рассматривают все варианты, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу Al-Arabiya.
Он добавил, что в США по-прежнему считают дипломатию наиболее эффективным способом борьбы с иранской ядерной программой, передает РИА «Новости».
Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон «продолжает искать пути по пресечению вредоносной деятельности Ирана».
Ранее Блинкен заявил, что в ближайшей перспективе нет каких-либо возможностей заключить ядерную сделку с Ираном, который пытается внести в повестку переговоров сторонние вопросы.
Напомним, в Госдепе заявили, что Иран добивается прекращения расследования МАГАТЭ о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах и «просит» США и ЕС «оказать давление на МАГАТЭ». «Чего мы делать не будем», – сказал чиновник.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность заключить ядерную сделку есть. При этом он подчеркнул, что предложение ЕС, направленное Ирану, является окончательным.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет