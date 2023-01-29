 

Блинкен: США рассматривают все варианты, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие

29.01.2023, 19:11, Новости дня
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Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу Al-Arabiya.

Он добавил, что в США по-прежнему считают дипломатию наиболее эффективным способом борьбы с иранской ядерной программой, передает РИА «Новости».

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон «продолжает искать пути по пресечению вредоносной деятельности Ирана».

Ранее Блинкен заявил, что в ближайшей перспективе нет каких-либо возможностей заключить ядерную сделку с Ираном, который пытается внести в повестку переговоров сторонние вопросы.

Напомним, в Госдепе заявили, что Иран добивается прекращения расследования МАГАТЭ о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах и «просит» США и ЕС «оказать давление на МАГАТЭ». «Чего мы делать не будем», – сказал чиновник.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность заключить ядерную сделку есть. При этом он подчеркнул, что предложение ЕС, направленное Ирану, является окончательным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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