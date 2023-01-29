“Не выходит”: стало известно о безнадежном состоянии угасающего Корчевникова

Новости о проблемах со здоровьем Бориса Корчевникова несколько лет назад

ввели многих в состояние ступора. Телеведущему тогда были сделаны несколько операций, затем начался период восстановления и, казалось бы, поклонники могли, наконец, выдохнуть. Любимый герой канала вновь вернулся к своим обязанностям, но, судя по всему, ненадолго…

Актер Виталий Гогунский, прославившийся ролью Кузи в сериале “Универ”, присутствовал на съемках программы “Жизнь и судьба”, где вынужден был подметить, что Борис Корчевников теряет слух и не может вести передачу без специального устройства, что переводит речь гостей в текст. Кроме откровения об угасающем слухе Корчевникова, Гогунский рассказал, что восхищается его трудолюбием: телеведущий, по словам актера, даже научился читать по губам. Но, тем не менее, уже даже формулирование вопросов дается ему с трудом.

Информацию об ухудшающемся самочувствии Корчевникова подтвердил и блогер

Anton S. В посте, опубликованном в своем Телеграм-канале, мужчина заявил, что Борису “становится хуже”.

“Вести свои программы уже совсем не выходит. Принято решение все программы Борьки отложить, или позже найти замену”, – стало известно с его подачи о безнадежном состоянии Бориса Корчевникова, который вновь вынужден будет остаться без работы.

К слову, от канала “Россия 1” заявлений

касательно изменений в вещании пока

не поступало, как и от самого телеведущего. В личном блоге Борис Корчевников продолжает публиковать рассуждения о политике, истории и религии.