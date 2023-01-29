Умер создатель кота Леопольда и Мамонтенка Вячеслав Назарук

Мультипликатор Вячеслав Назарук скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии “Союзмультфильм” Сергей Капков в социальных сетях. Причины смерти пока не известны. URA.RU сообщает, что прощание состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Димитрия в Москве.

РИА ФАН напоминает, что Назарук является создателем мультфильмов “Приключения кота Леопольда”, “Мама для мамонтенка”, “Крошка Енот” и других известных мультфильмов.