 

Умер создатель кота Леопольда и Мамонтенка Вячеслав Назарук

29.01.2023, 18:57, Разное
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Мультипликатор Вячеслав Назарук скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии “Союзмультфильм” Сергей Капков в социальных сетях. Причины смерти пока не известны. URA.RU сообщает, что прощание состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Димитрия в Москве.

РИА ФАН напоминает, что Назарук является создателем мультфильмов “Приключения кота Леопольда”, “Мама для мамонтенка”, “Крошка Енот” и других известных мультфильмов.


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