Эти ошибки допускает каждый родитель! Воспитываем детей правильно

Воспитание детей – процесс крайне сложный. Особенно тягостно родителям становится, когда ребенок достигает подросткового возраста. В это время и отец, и мать делают немало ошибок, которые влияют на формирование характера чада. Семейный психолог Лана Ланская дала несколько советов родителям.

Во-первых, мать и отец должны понять, что существует большая разница между наказанием и дисциплиной. Если ребенка наказать за проступок, у него зародиться мысль о том, что он является плохим человеком. А при дисциплине подросток мыслит иначе. Например, он будет думать, как поступить в следующий рак правильно. То есть ребенок всегда должен чувствовать, что родители его любят, даже если он совершил что-то из ряда вон выходящее.

Во-вторых, у родителей должен быть один и тот же подход к воспитанию детей. Могут возникнуть конфликты, если отец что-то поощряет, а мать – запрещает. Ребенок не сможет манипулировать родителями, которые имеют единую позицию, отметила Ланская. Ее слова приводит интернет-издание “Вести Подмосковья”.

В подростковом возрасте дети начинают самовыражаться. Многие из них выбирают кричащие способы выделиться: например, красят волосы, делают пирсинг, носят одежду, которая не нравится родителям. Матери и отцу в таких случаях не следует раздувать из этого проблему, но и игнорировать тоже нельзя. Родителям важно просто понять дитя.

Также необходимо с пониманием относиться к желанию ребенка казаться взрослым. Родителю в такие моменты нужно вести себя с подростком как со взрослым. Можно изменить тон разговора и дать понять ребенку, что его точку зрения уважают. При этом не обязательно соглашаться с его мнением. Это тоже крайне важно при воспитании детей.