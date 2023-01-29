 

«Что ни день, то День дурака» — Трамп высмеял администрацию Байдена и демократов

29.01.2023, 18:45, Разное
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Дональд Трамп отправился в турне по США, чтобы развеять опасения относительно его «вялой» агитационной кампании. На встречах со сторонниками в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине он отчитал правительство за открытую нараспашку южную границу, насаждение политкорректности и усиление энергетической зависимости Америки. Кроме того, политик выразил уверенность, что на месте президента смог бы быстро завершить украинский конфликт, который, на его взгляд, может перерасти в третью мировую, пишет The Guardian.


AP

Дональд Трамп отправился в турне по Соединённым Штатам в попытке вернуть интерес к своей заявке на президентское кресло. Фактически он стал первым кандидатом, вступившим в предвыборную гонку 2024 года, пишет The Guardian.

Экс-глава Белого дома посетил Нью-Гэмпшир, где проходят первые в стране республиканские праймериз, и Южную Каролину. Таким образом он решил развеять опасения избирателей по поводу «вялой» агитационной кампании и «усталости от Трампа», считает издание.

«Нам нужен президент, который готов взяться за дело в первый же день, и, чёрт возьми, я возьмусь за дело», — заявил политик на ежегодном собрании Республиканской партии в Нью-Гэмпшире. «Они [СМИ] говорили: «Он не устраивает митинги! Он не агитирует! Возможно, он оступился». Сейчас я злее и целеустремлённее, чем когда-либо», заверил собравшихся Трамп.

Некоторые наблюдатели назвали выступление бывшего президента «сдержанным» и «президентским». Но в целом его манеры не изменились. Он вышел на сцену под музыку песни Ли Гринвуда God Bless the USA («Боже, благослови США») и довольно скоро начал высмеивать демократов, обозвав сенатора Чака Шумера «плаксой», а экс-спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси  «сумасшедшей», отмечает The Guardian.

Несмотря на советы многих республиканцев не касаться прошлых выборов, Трамп вновь намекнул, что у него украли победу, чем вызвал одобрительные возгласы аудитории. Он продолжил выступление, возвращаясь к излюбленным темам  от энергетической независимости до ноутбука Хантера Байдена.

Некоторые опросы показывают уязвимое положение Трампа среди республиканцев и прочат победу на праймериз его главному сопернику, губернатору Флориды Рону Десантису. Но бывший президент отверг предположения о том, что ему грозит серьёзная конкуренция. «Мы выиграем, и мы выиграем с большим отрывом», — заявил он.

Во время выступления в Южной Каролине Трамп пообещал восстановить «честность выборов» и сдержать «вторжение» нелегалов на границе. Он утверждал, что реальное количество мигрантов, проникающих в страну, может доходить до 15 млн. При этом, по его словам, многие из них якобы ранее содержались в «тюрьмах» и «психиатрических лечебницах».

Затем, как и в своей предвыборной речи 2015 года, экс-президент принялся критиковать южных соседей США. Не упоминая названия, он обвинил эти страны в том, что они присылают в Америку «убийц, насильников и откровенных террористов».

Десантис заработал политический капитал на проблемах «культурных войн» во Флориде, ввязываясь в споры с корпорациями, включая Disney, и заставляя исключать книги из школьной программы. Трамп попытался показать, что его не удастся превзойти на этом поле, полагает издание.

Под восторженные аплодисменты и ободряющие возгласы он сказал: «Мы собираемся остановить леворадикальных расистов и извращенцев, которые пытаются промыть мозги нашей молодёжи, и мы намерены убрать их марксистские руки от наших детей. Мы собираемся победить культ гендерной идеологии и подтвердить, что Бог создал два пола мужчин  и женщин. Мы не позволим мужчинам заниматься женским спортом».

Вдобавок Трамп заявил, что Америка находится «на пороге третьей мировой войны» и что, если бы он был президентом, заключил бы мирное соглашение между Россией и Украиной за 24 часа. «Эта сделка ждёт своего завершения, но заняться ей некому», — заявил он.

Во время обоих остановок экс-президент также раскручивал идею, что каждый день в Америке похож на «День дурака». В том числе потому, что границы страны остаются открытыми нараспашку, демократы занимаются махинациями с правилами о голосовании, армию изводит политкорректность, и США вынуждены выпрашивать нефть у других вместо того, чтобы использовать свою, обращает внимание The Guardian.


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