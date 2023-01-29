В сети появились фотографии “страшного смартфона Oppo”
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Инсайдер Элвин опубликовал в одной из соцсетей фотографии инженерного образца смартфона Oppo Find X6.
Подписчики Элвина раскритиковали флагман Oppo за необычный дизайн камеры, а один из инсайдеров назвал его пугающим.
Согласно рендерам, опубликованным в сети во второй половине 2022 года, расположение датчиков такое же, как на инженерном образце. Они объединены в прямоугольный блок, а не квадратную платформу для камеры, что очень похоже на дизайн камер Xiaomi 12S Ultra и Huawei Mate 50.
Слухи утверждают, что Hasselblad и Oppo совместно работали над камерой для Find X6. Новинка может быть оснащена основным сенсором Sony IMX989s с разрешением 50 мегапикселей и сверхширокоугольным модулем размером 50 мегапикселей Sony IMX890. Также в качестве телеобъектива присутствует сенсор.
Презентация линейки Oppo Find X6 должна состояться в феврале-марте 2023 года.
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