Newsweek: США поддерживают Киев из-за больших запасов титана на Украине

США продолжают поддерживать киевский режим из-за крупных запасов титана на Украине, сообщили СМИ.

Newsweek пишет, что сейчас в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных ресурсов Украины в виде металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий, которые сформируют основу будущего сдерживания РФ и Китая, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Министерство внутренних дел США рассматривает титан как один из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности страны. При этом более 90 процентов титановой руды Соединенные Штаты импортируют.

«Поскольку на Западе все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который вы начнете слышать чаще всего», – сообщил источник.

Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.

Напомним, что российские разработчики создали технологию переработки руд для получения диоксида титана, она должна заменить применяющиеся в российской промышленности зарубежные технологии.

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