Глава МО Украины: Обсуждение поставок Киеву самолетов продолжится в ближайшие недели

Украина считает возможными поставки западных боевых самолетов, дискуссии по этому вопросу продолжатся, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью канадскому телеканалу Си-би-си.

Резников выразил надежду на то, что еще две недели обсуждения вопроса о военных самолетах приведут к конкретным обещаниям, передает ТАСС.

Ранее Резников заявил, что военная ситуация «сложная, но находится под контролем».

Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.

Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.

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