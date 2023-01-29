 

Глава МО Украины: Обсуждение поставок Киеву самолетов продолжится в ближайшие недели

29.01.2023, 17:50, Новости дня
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Украина считает возможными поставки западных боевых самолетов, дискуссии по этому вопросу продолжатся, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью канадскому телеканалу Си-би-си.

Резников выразил надежду на то, что еще две недели обсуждения вопроса о военных самолетах приведут к конкретным обещаниям, передает ТАСС.

Ранее Резников заявил, что военная ситуация «сложная, но находится под контролем».

Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.

Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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