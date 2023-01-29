Умер создатель кота Леопольда и Мамонтенка Вячеслав Назарук

Художник-постановщик советских мультфильмов о Коте Леопольде, Мамонтенке и Крошке Еноте Вячеслав Назарук скончался на 82-м году жизни, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Капков уточнил, что 28 января скончался художник-постановщик мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и многих других Вячеслав Назарук. «Прощание с Вячеславом Назаруком состоится 1 февраля в 14.00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице», – добавил он, передает РИА «Новости».

Как сказал Капков, после закрытия анимационной студии на телевидении Назарук получил приглашение в США на студию Disney, там он читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы художник-постановщик писал картины, посвященные событиям древнерусской истории.

Вячеслав Назарук – советский и российский художник-мультипликатор. В 1985 году за серию мультфильмов о коте Леопольде художник был удостоен госпремии СССР. Он также известен как книжный иллюстратор и живописец. Его авторству принадлежит серия полотен, посвященных русской истории. Среди них «Ледовое побоище» и триптих – «Слово о полку Игореве».

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